Украина готова начать переговоры с Россией о нейтральном статусе

О начале военной операции на Украине Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Спустя сутки в Министерстве обороны РФ рассказали, что в ходе боевых действий российские военные вывели из строя 118 военных объектов на Украине, в том числе 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 зенитных ракетных комплексов. 24 февраля войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым. Сбиты пять боевых самолётов, один вертолёт и пять беспилотников, уничтожены 18 танков, семь реактивных систем залпового огня и другая техника.