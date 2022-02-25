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Украина готова начать переговоры с Россией о нейтральном статусе

25 февраля 08:58
Фото: pixabay.com
При этом соседнее государство просит гарантии безопасности, заявил советник главы офиса президента Украины.

В офисе Зеленского заявили, что готовы к переговорам с Россией о нейтральном статусе Украины, сообщило информагентство УНИАН в своём телеграм-канале. При этом в сообщении от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка говорится, что страна должна получить и гарантии безопасности.

До этого Владимир Зеленский утверждал, что диалог между государствами рано или поздно начнётся, чтобы остановить военные действия.

О начале военной операции на Украине Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Спустя сутки в Министерстве обороны РФ рассказали, что в ходе боевых действий российские военные вывели из строя 118 военных объектов на Украине, в том числе 11 аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 зенитных ракетных комплексов. 24 февраля войска вышли к Херсону и восстановили подачу воды в Крым. Сбиты пять боевых самолётов, один вертолёт и пять беспилотников, уничтожены 18 танков, семь реактивных систем залпового огня и другая техника.

В Воронежской области упал самолёт Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. Предварительная причина аварии — отказ техники.

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