Суд в Белгороде признал Анатолия Фуглаева виновным в двух эпизодах мошенничества

Октябрьский районный суд в Белгороде вынес приговор бизнесмену Анатолию Фуглаеву. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фуглаева-старшего приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. Помимо этого, после выхода на свободу он не сможет в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью.