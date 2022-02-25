Суд в Белгороде признал Анатолия Фуглаева виновным в двух эпизодах мошенничества

Октябрьский районный суд в Белгороде вынес приговор бизнесмену Анатолию Фуглаеву. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фуглаева-старшего приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. Помимо этого, после выхода на свободу он не сможет в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью.
Адвокат подсудимого в разговоре с изданием отметил, что его клиент после вступления приговора в силу сможет претендовать на УДО.
Что касается Сергея Фуглаева, то его дело ещё не поступило на рассмотрение. Адвокат Фуглаева-младшего просил отправить подзащитного под домашний арест, но Мосгорсуд эту жалобу не удовлетворил.
Бывшего финансового директора группы компаний «Добрыня», которую обвиняли в причастности к преступлению, в декабре 2020 года отправили под домашний арест. Вину она не признаёт.
Анатолия и Сергея Фуглаевых задержали 10 ноября 2020 года, в тот же день их под конвоем отправили в Москву. Братьев обвиняли в мошенническом возмещении 116 млн рублей НДС. После суд несколько раз продлевал арест белгородцев.
В ноябре 2021 года стало известно, что Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб. Суд над предпринимателем проходил в закрытом режиме.