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Суд в Белгороде признал Анатолия Фуглаева виновным в двух эпизодах мошенничества

25 февраля 14:52
Фото: «Бел.Ру»
Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества, наказание — 3,5 года тюрьмы, штраф и ограничение на предпринимательскую деятельность. Как сообщает «Коммерсант», Анатолий Фуглаев после вступления приговора в силу может претендовать на УДО. Дело Фуглаева-младшего на рассмотрение суда ещё не поступило.

Октябрьский районный суд в Белгороде вынес приговор бизнесмену Анатолию Фуглаеву. Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фуглаева-старшего приговорили к 3,5 года тюрьмы и штрафу в 900 тыс. рублей. Помимо этого, после выхода на свободу он не сможет в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью.

Адвокат подсудимого в разговоре с изданием отметил, что его клиент после вступления приговора в силу сможет претендовать на УДО.

Что касается Сергея Фуглаева, то его дело ещё не поступило на рассмотрение. Адвокат Фуглаева-младшего просил отправить подзащитного под домашний арест, но Мосгорсуд эту жалобу не удовлетворил.

Бывшего финансового директора группы компаний «Добрыня», которую обвиняли в причастности к преступлению, в декабре 2020 года отправили под домашний арест. Вину она не признаёт.

Анатолия и Сергея Фуглаевых задержали 10 ноября 2020 года, в тот же день их под конвоем отправили в Москву. Братьев обвиняли в мошенническом возмещении 116 млн рублей НДС. После суд несколько раз продлевал арест белгородцев.

В ноябре 2021 года стало известно, что Анатолий Фуглаев признал свою вину и возместил ущерб. Суд над предпринимателем проходил в закрытом режиме.

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