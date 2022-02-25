Самолёт ВКС России потерпел крушение в Воронежской области

24 февраля во время планового полёта по перевозке военного имущества в Воронежской области потерпел крушение военный самолёт Ан-26. Экипаж погиб, разрушений на земле не было. В пресс-службе рассказали, что предварительная версия аварии — отказ техники. На место происшествия направили комиссию ВКС.
Ан-26 выпускался с 1969 по 1986 год. На сегодня в эксплуатации остаются несколько сотен.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в связи с обострением ситуации на Донбассе.
В результате военных действий есть пострадавшие в Белгородской области, один из них — шестилетний ребёнок. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Утро 25 феврале в регионе проходит спокойно. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что за ночь связанных с военными действиями происшествий в Белгородской области не зафиксировали.