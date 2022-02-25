Самолёт ВКС России потерпел крушение в Воронежской области

24 февраля во время планового полёта по перевозке военного имущества в Воронежской области потерпел крушение военный самолёт Ан-26. Экипаж погиб, разрушений на земле не было. В пресс-службе рассказали, что предварительная версия аварии — отказ техники. На место происшествия направили комиссию ВКС.