Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президент Украины предложил России переговоры

25 февраля 12:03
Фото: Lenta.ru
Владимир Зеленский в своём очередном обращении предложил Путину провести переговоры, чтобы остановить гибель людей.

Президент Украины выступил с очередным заявлением по поводу военной операции на территории его страны. В заключение Владимир Зеленский предложил президенту России перейти к переговорам.

«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины уже заявлял, что готов провести с Россией переговоры о нейтральном статусе соседнего государства.

«Мы не боимся защищать нашу державу, не боимся России, не боимся говорить про гарантии безопасности, про нейтральный статус», — говорил Зеленский.

Материалы по теме
Гладков: Потока беженцев с Украины в Белгородскую область мы не фиксируемБелгородская область и операция на Украине: что известно на данный часУкраина готова начать переговоры с Россией о нейтральном статусе
#Новости#Украина и россия#Переговоры#Украина#Владимир зеленский#Операция на Украине#Политика
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59