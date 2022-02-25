Президент Украины предложил России переговоры

Президент Украины выступил с очередным заявлением по поводу военной операции на территории его страны. В заключение Владимир Зеленский предложил президенту России перейти к переговорам.
«Хочу ещё раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — сказал Зеленский.
Ранее президент Украины уже заявлял, что готов провести с Россией переговоры о нейтральном статусе соседнего государства.
«Мы не боимся защищать нашу державу, не боимся России, не боимся говорить про гарантии безопасности, про нейтральный статус», — говорил Зеленский.