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Posted 25 февраля 2022, 09:38

Published 25 февраля 2022, 09:38

Modified 1 декабря, 08:35

Updated 1 декабря, 08:35

Подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

25 февраля 2022, 09:38
Сюжет
Спецоперация
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. Обслуживание объектов АЭС проходит в штатном режиме.

Территорию в районе Чернобыльской АЭС российские войска взяли под контроль 24 февраля. Согласно официальным данным, радиоактивный фон в районе атомной электростанции находится в норме.

По словам Конашенкова, совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции — это гарантия безопасности. Так как ситуацией могут воспользоваться националистические формирования или террористические организации, чтобы организовать ядерную провокацию.

Напомним, спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Белгородцы проснулись от гула истребителей и звуков взрывов.

Всего в регионе зафиксировали семь случаев разрушений. Пострадали три человека, среди них семилетний ребёнок.

Жители региона массово отправились на АЗС и к банкоматам. В итоге образовались большие очереди.

Несмотря на это, ночь с 24 на 25 февраля в регионе прошла без происшествий. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

#Новости#Общество#Контроль#Чернобыльская аэс#Спецоперация
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