Подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

Posted 25 февраля 2022, 09:38
Published 25 февраля 2022, 09:38
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
Территорию в районе Чернобыльской АЭС российские войска взяли под контроль 24 февраля. Согласно официальным данным, радиоактивный фон в районе атомной электростанции находится в норме.
По словам Конашенкова, совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции — это гарантия безопасности. Так как ситуацией могут воспользоваться националистические формирования или террористические организации, чтобы организовать ядерную провокацию.
Напомним, спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Белгородцы проснулись от гула истребителей и звуков взрывов.
Всего в регионе зафиксировали семь случаев разрушений. Пострадали три человека, среди них семилетний ребёнок.
Жители региона массово отправились на АЗС и к банкоматам. В итоге образовались большие очереди.
Несмотря на это, ночь с 24 на 25 февраля в регионе прошла без происшествий. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.