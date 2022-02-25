Подразделения ВДВ России взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

По словам Конашенкова, совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции — это гарантия безопасности. Так как ситуацией могут воспользоваться националистические формирования или террористические организации, чтобы организовать ядерную провокацию.