Как белгородцам вернуть деньги за отменённые авиарейсы

Памятку для пассажиров, которые должны были лететь в Белгород или вылетать из него, подготовила и Росавиация. Согласно инструкции, если у пассажира куплен билет в Белгород, авиакомпания может перевезти его в другой аэропорт, из которого пассажир сможет наземным транспортом добраться в необходимый населённый пункт. К примеру, пассажиров, планировавших прилететь в Белгород, доставляют в аэропорт Москвы.