Как белгородцам вернуть деньги за отменённые авиарейсы

Как сообщили в аэропорту, покупая билет, пассажир заключает договор с авиакомпанией. Поэтому по вопросам переоформления билетов или возврата денег необходимо обратиться непосредственно к перевозчикам или по месту приобретения билета.
«Бел.Ру» просмотрело официальные сайты авиаперевозчиков, которые сотрудничают с аэропортом Белгорода. «Аэрофлот» предлагает пассажирам вернуть деньги в полном объёме или же перебронировать билеты на другие даты или альтернативные маршруты.
На сайте S7 Airlines вернуть билеты можно в разделе «Мои бронирования». Авиакомпания «Россия» также предлагает пассажирам рейсов, выполняемых совместно с «Аэрофлотом», вернуть деньги или перебронировать на другую дату или на другой маршрут.
Пассажиры, планировавшие перелёты с авиакомпанией Nordwind, могут оформить возврат по месту приобретения билета либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля.
Памятку для пассажиров, которые должны были лететь в Белгород или вылетать из него, подготовила и Росавиация. Согласно инструкции, если у пассажира куплен билет в Белгород, авиакомпания может перевезти его в другой аэропорт, из которого пассажир сможет наземным транспортом добраться в необходимый населённый пункт. К примеру, пассажиров, планировавших прилететь в Белгород, доставляют в аэропорт Москвы.
Напомним, причиной приостановки авиасообщения стало обострение ситуации на Украине. Помимо Белгорода, авиарейсы были отменены ещё в десяти городах. Специалисты отмечают, что это никак не отразится на сфере туризма, так как активные перелёты начнутся только во время курортного сезона.
Вчера также появилась информация, что россияне смогут улететь за границу по новым воздушным коридорам. Правда, время в пути увеличится в среднем от 45 минут до 1,5 часа.