Горячая линия по коронавирусу в Белгороде

Posted 25 февраля 2022, 07:08
Published 25 февраля 2022, 07:08
Modified 14 декабря 2023, 15:58
Updated 14 декабря 2023, 15:58
Мы расскажем, как онлайн оформить больничный в Белгороде, как вызывать врача на дом при подозрении на ковид и куда обращаться при развитии симптомов заболевания.
Для вызова врача на дом либо бригады скорой помощи, а также для консультирования пациентов на территории Белгородской области работает горячая линия — 122.
Кроме этого, консультацию по коронавирусу можно получить:
Оформить больничный можно онлайн через сайт «Госуслуги».
Если пациент обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции, он может вызвать врача по номеру горячей линии в Белгородской области — 122. Линия работает с сентября прошлого года, но в январе 2022 года она была переведена на круглосуточный режим из-за всплеска заболеваемости в регионе.
Звонки белгородцев принимают 80 человек. Однако этого количества недостаточно, чтобы моментально ответить на звонки пациентов. Белгородцы жалуются, что при обращении в кол-центр линия часто бывает занята. Но специалисты утверждают, что звонки обрабатываются очень быстро, и даже если человеку сообщили, что он сотый в очереди, его заявку примут в течение нескольких минут.
Обычно врач приходит на дом в течение суток после обращения на горячую линию.
Скорую необходимо вызывать, если состояние пациента резко ухудшается: усиливается кашель, появляется одышка, резко повышается температура до 39 и выше градусов, есть ощущение нехватки воздуха и тяжесть в груди.
Важно! Пациентам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания при любом ухудшении самочувствия необходимо немедленно вызвать скорую.
В Белгородской области работают 38 бригад скорой помощи, которые оперативно обрабатывают вызовы.
Главная опасность при ухудшении самочувствия при коронавирусе — затрудненное дыхание из-за обширного поражения легких. К сожалению, официальных медицинских руководств на этот счет нет. В этом случае может помочь только кислородный концентратор, но такой прибор очень дорогой и подключить его может только опытный медик.
Если состояние стремительно ухудшается, попробуйте еще раз позвонить на горячую линию и сообщить об этом.
Важно! До появления врача при сильной одышке лягте на живот, обеспечьте доступ свежего воздуха и выполняйте дыхательную гимнастику.
Пожаловаться на то, что скорая не едет, можно и на сайте «Госуслуги». Вам обязательно ответят, но не факт, что вам быстро помогут и обеспечат своевременный выезд врачей.
Белгородский облздрав советует вызывать врача на дом, чтобы оградить других пациентов от заражения коронавирусной инфекцией. Если вы все же решили прийти в поликлинику, старайтесь не ездить в общественном транспорте и обязательно наденьте маску при выходе из дома.
Во всех белгородских поликлиниках работают неотложные кабинеты: на центральном входе в каждую поликлинику есть объявления о том, что гражданам с признаками ОРВИ вход запрещен и зайти в медучреждение можно только через специальную дверь по указателю.
Кроме того, с октября 2021 года в поликлинике № 6 Белгорода открыт амбулаторный центр для помощи больным с ковидом и ОРВИ. Он работает по принципу «красной зоны». Сюда могут свободно прийти пациенты, имеющие симптомы коронавирусной инфекции или ОРВИ.
Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:
«В шестую поликлинику могут обратиться только жители близлежащих районов и имеющие личный транспорт. Не стоит ехать сюда на общественном транспорте, особенно с температурой».
При обращении в поликлинику врач проводит осмотр, делает забор мазков и назначает лечение. Здесь сразу же выдают лекарства и при необходимости проводят лабораторные исследования: СКТ, рентген, флюорографию.
Бесплатное тестирование можно пройти в любой поликлинике Белгорода. Также ПЦР-тест может сделать врач, при вызове медбригады на дом.
Бесплатно сдать тест на коронавирус могут:
Кроме того, в белгородских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на коронавирус тем, кто контактировал с больными ковидом.
Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:
«Во всех поликлиниках города есть специальные кабинеты, куда можно прийти и сообщить о контакте с заболевшим. Но для этого необходимо знать фамилию человека, с которым вы контактировали. Его найдут в реестре и только тогда сделают бесплатный тест».
Без врачебного направления ПЦР-тесты можно сдать в частных лабораториях Белгорода: например в «Инвитро», «Гемотесте», «Хеликсе», «Ситилаб». Это платная услуга и ее стоимость варьируется от 1400 до 1800 рублей.
Однако белгородские врачи подвергают сомнению качество результатов тестирования в частных лабораториях. По словам Ольги Поляковой: «Не факт, что эти результаты не просто распечатанный из головы материал».
Белгородцы имеют возможность получить результат теста на коронавирус дистанционно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.
Зайдя на портал, необходимо оформить услугу в разделе «Популярные сервисы». В каталоге услуг есть вкладка «Получение результата анализа на коронавирусную инфекцию, сделанного по назначению врача». Нажав на кнопку «Получить услугу», расположенную справа, пациент оформляет заявку. Ее обрабатывает сотрудник белгородского облздрава, имеющий доступ к базе данных с результатами тестирования.
Сотрудник проверяет данные пациента, находит результаты тестирования в базе и отправляет их в личный кабинет. Данные обновляются каждый день до 12 часов дня.
Важно! Родители могут запросить результаты ПЦР-тестов детей, введя на портале «Госуслуги» данные ребенка: ФИО, номер медицинского полиса, свидетельства о рождении.
Отказать в предоставлении результатов тестирования могут лишь в случае указания некорректных данных (например, неправильно указанное медучреждение). Заявка обрабатывается в течение суток.
Амбулаторное лечение назначается исключительно врачами ковидных бригад. Самостоятельно назначать себе лекарства и приобретать их в аптеке не стоит, тем более что препараты для лечения ковида дорогостоящие. Белгородцам, которые лечатся от коронавируса дома, положены бесплатные лекарства.
Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:
«Мы даем все препараты от коронавируса бесплатно. Если пациент сам начнет покупать эти препараты, то это влетит в копеечку. Судите сами: одна упаковка коронавира обойдется в 5 600 рублей, ксарелто — 3 600 рублей, инфагель — 320 рублей, эликвис — порядка 3 000 рублей. Если в семье заболели сразу несколько человек, то такое лечение очень дорого обойдется».
В список утвержденных лекарств от коронавируса входят жаропонижающие, противовирусные и кроворазжижающие препараты. Набор лекарств для лечения ковида может отличаться, но решение о назначении тех или иных препаратов принимается врачом в зависимости от состояния пациента и степени тяжести заболевания.
В Белгороде есть два варианта получить бесплатные лекарства:
Жители Белгородской области могут открыть больничный дистанционно. Это можно сделать только пациентам, которые обратились за врачебной помощью в первый день возникновения симптомов. Еще одно важное условие — дистанционный больничный открывают только больным, не имеющим хронических заболеваний, и пациентам, не старше 60 лет.
Белгородцы могут открыть больничный дистанционно двумя способами:
Закрыть больничный можно также дистанционно, без обращения в поликлинику, отправив через личный кабинет на портале «Госуслуги» соответствующую заявку. Также можно закрыть больничный, позвонив в поликлинику.
Важно! Жители Старого Оскола могут также открыть больничный дистанционно через сайт Старооскольской окружной больницы, перейдя в раздел «Телемедицина».
Если у пациента спустя 7 дней всё ещё сохраняются симптомы болезни, то нужно вызывать врача на дом. Он проведёт осмотр и при необходимости продлит больничный и назначит ПЦР-тестирование.