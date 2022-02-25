bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2022, 07:08

Published 25 февраля 2022, 07:08

Modified 14 декабря 2023, 15:58

Updated 14 декабря 2023, 15:58

Горячая линия по ковиду в Белгороде

Горячая линия по коронавирусу в Белгороде

25 февраля 2022, 07:08
Фото: pixabay.com. Горячая линия по ковиду в Белгороде
Сюжет
Скорая помощь
Заболеваемость ковидом и ОРВИ в Белгородской области идет на спад, однако до стабилизации ситуации еще далеко. Поэтому в регионе продолжает действовать горячая линия по коронавирусу, где белгородцы могут получить необходимую консультацию по любому вопросу, связанному с коронавирусной инфекцией.

Мы расскажем, как онлайн оформить больничный в Белгороде, как вызывать врача на дом при подозрении на ковид и куда обращаться при развитии симптомов заболевания.

Справочная по коронавирусу в Белгороде

Для вызова врача на дом либо бригады скорой помощи, а также для консультирования пациентов на территории Белгородской области работает горячая линия — 122.

Кроме этого, консультацию по коронавирусу можно получить:

  • на сайте и в соцсетях регионального штаба;
  • по федеральной горячей линии — 8 (800) 200-01-12;
  • на сайте Роспотребнадзора Белгородской области;
  • на сайте облздрава региона;
  • по горячей линии Роспотребнадзора Белгородской области — 8 (800) 222-04-31.

Оформить больничный можно онлайн через сайт «Госуслуги».

Как вызвать на дом врача при подозрении на COVID-19?

Если пациент обнаружил у себя симптомы коронавирусной инфекции, он может вызвать врача по номеру горячей линии в Белгородской области — 122. Линия работает с сентября прошлого года, но в январе 2022 года она была переведена на круглосуточный режим из-за всплеска заболеваемости в регионе.

Звонки белгородцев принимают 80 человек. Однако этого количества недостаточно, чтобы моментально ответить на звонки пациентов. Белгородцы жалуются, что при обращении в кол-центр линия часто бывает занята. Но специалисты утверждают, что звонки обрабатываются очень быстро, и даже если человеку сообщили, что он сотый в очереди, его заявку примут в течение нескольких минут.

Обычно врач приходит на дом в течение суток после обращения на горячую линию.

Как вызвать на дом врача
Как вызвать на дом врача. Фото: pixabay.com

Когда вызывать скорую помощь при ковиде?

Скорую необходимо вызывать, если состояние пациента резко ухудшается: усиливается кашель, появляется одышка, резко повышается температура до 39 и выше градусов, есть ощущение нехватки воздуха и тяжесть в груди.

Важно! Пациентам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания при любом ухудшении самочувствия необходимо немедленно вызвать скорую.

В Белгородской области работают 38 бригад скорой помощи, которые оперативно обрабатывают вызовы.

Что делать, если стало хуже, а скорой нет?

Главная опасность при ухудшении самочувствия при коронавирусе — затрудненное дыхание из-за обширного поражения легких. К сожалению, официальных медицинских руководств на этот счет нет. В этом случае может помочь только кислородный концентратор, но такой прибор очень дорогой и подключить его может только опытный медик.

Если состояние стремительно ухудшается, попробуйте еще раз позвонить на горячую линию и сообщить об этом.

Важно! До появления врача при сильной одышке лягте на живот, обеспечьте доступ свежего воздуха и выполняйте дыхательную гимнастику.

Пожаловаться на то, что скорая не едет, можно и на сайте «Госуслуги». Вам обязательно ответят, но не факт, что вам быстро помогут и обеспечат своевременный выезд врачей.

Что делать, если стало хуже
Что делать, если стало хуже. Фото: pixabay.com

Куда обращаться в поликлинике при коронавирусе?

Белгородский облздрав советует вызывать врача на дом, чтобы оградить других пациентов от заражения коронавирусной инфекцией. Если вы все же решили прийти в поликлинику, старайтесь не ездить в общественном транспорте и обязательно наденьте маску при выходе из дома.

Во всех белгородских поликлиниках работают неотложные кабинеты: на центральном входе в каждую поликлинику есть объявления о том, что гражданам с признаками ОРВИ вход запрещен и зайти в медучреждение можно только через специальную дверь по указателю.

Кроме того, с октября 2021 года в поликлинике № 6 Белгорода открыт амбулаторный центр для помощи больным с ковидом и ОРВИ. Он работает по принципу «красной зоны». Сюда могут свободно прийти пациенты, имеющие симптомы коронавирусной инфекции или ОРВИ.

Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:

«В шестую поликлинику могут обратиться только жители близлежащих районов и имеющие личный транспорт. Не стоит ехать сюда на общественном транспорте, особенно с температурой».

При обращении в поликлинику врач проводит осмотр, делает забор мазков и назначает лечение. Здесь сразу же выдают лекарства и при необходимости проводят лабораторные исследования: СКТ, рентген, флюорографию.

Как бесплатно сдать тест на коронавирус?

Бесплатное тестирование можно пройти в любой поликлинике Белгорода. Также ПЦР-тест может сделать врач, при вызове медбригады на дом.

Бесплатно сдать тест на коронавирус могут:

  • граждане, вернувшиеся из-за границы и имеющие симптомы ОРВИ;
  • пациенты, имеющие диагноз «внебольничная пневмония»;
  • лица, старше 65 лет, имеющие симптомы ОРВИ;
  • граждане, находящиеся в местах постоянного пребывания: интернатах, учреждениях ФСИН.
Как бесплатно сдать тест
Как бесплатно сдать тест. Фото: pixabay.com

Кроме того, в белгородских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на коронавирус тем, кто контактировал с больными ковидом.

Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:

«Во всех поликлиниках города есть специальные кабинеты, куда можно прийти и сообщить о контакте с заболевшим. Но для этого необходимо знать фамилию человека, с которым вы контактировали. Его найдут в реестре и только тогда сделают бесплатный тест».

Без врачебного направления ПЦР-тесты можно сдать в частных лабораториях Белгорода: например в «Инвитро», «Гемотесте», «Хеликсе», «Ситилаб». Это платная услуга и ее стоимость варьируется от 1400 до 1800 рублей.

Однако белгородские врачи подвергают сомнению качество результатов тестирования в частных лабораториях. По словам Ольги Поляковой: «Не факт, что эти результаты не просто распечатанный из головы материал».

Как узнать результаты теста на коронавирус?

Белгородцы имеют возможность получить результат теста на коронавирус дистанционно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Зайдя на портал, необходимо оформить услугу в разделе «Популярные сервисы». В каталоге услуг есть вкладка «Получение результата анализа на коронавирусную инфекцию, сделанного по назначению врача». Нажав на кнопку «Получить услугу», расположенную справа, пациент оформляет заявку. Ее обрабатывает сотрудник белгородского облздрава, имеющий доступ к базе данных с результатами тестирования.

Сотрудник проверяет данные пациента, находит результаты тестирования в базе и отправляет их в личный кабинет. Данные обновляются каждый день до 12 часов дня.

Важно! Родители могут запросить результаты ПЦР-тестов детей, введя на портале «Госуслуги» данные ребенка: ФИО, номер медицинского полиса, свидетельства о рождении.

Отказать в предоставлении результатов тестирования могут лишь в случае указания некорректных данных (например, неправильно указанное медучреждение). Заявка обрабатывается в течение суток.

Как узнать результаты теста
Как узнать результаты теста. Фото: pixabay.com

Какие лекарства принимать при коронавирусе?

Амбулаторное лечение назначается исключительно врачами ковидных бригад. Самостоятельно назначать себе лекарства и приобретать их в аптеке не стоит, тем более что препараты для лечения ковида дорогостоящие. Белгородцам, которые лечатся от коронавируса дома, положены бесплатные лекарства.

Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова:

«Мы даем все препараты от коронавируса бесплатно. Если пациент сам начнет покупать эти препараты, то это влетит в копеечку. Судите сами: одна упаковка коронавира обойдется в 5 600 рублей, ксарелто — 3 600 рублей, инфагель — 320 рублей, эликвис — порядка 3 000 рублей. Если в семье заболели сразу несколько человек, то такое лечение очень дорого обойдется».

В список утвержденных лекарств от коронавируса входят жаропонижающие, противовирусные и кроворазжижающие препараты. Набор лекарств для лечения ковида может отличаться, но решение о назначении тех или иных препаратов принимается врачом в зависимости от состояния пациента и степени тяжести заболевания.

В Белгороде есть два варианта получить бесплатные лекарства:

  1. В поликлинике. После осмотра пациента врач сразу же выписывает рецепт, по которому больной получает бесплатные препараты в аптеке ковид-центра.
  2. На дому. Приезжая на вызов, медики уже имеют при себе несколько наборов с лекарствами. Врач после осмотра подберет схему лечения и снабдит пациента всеми необходимыми препаратами бесплатно.

Как открыть и закрыть больничный по телефону?

Жители Белгородской области могут открыть больничный дистанционно. Это можно сделать только пациентам, которые обратились за врачебной помощью в первый день возникновения симптомов. Еще одно важное условие — дистанционный больничный открывают только больным, не имеющим хронических заболеваний, и пациентам, не старше 60 лет.

Белгородцы могут открыть больничный дистанционно двумя способами:

  1. Позвонить на горячую линию по номеру 122. Оператора следует попросить соединить с врачом и рассказать медику о своих симптомах. Если врач решит, что пациенту можно лечиться дома, он откроет электронный лист нетрудоспособности, который будет действовать 7 дней. При этом сдавать ПЦР-тест не потребуется.
  2. Оставить заявку на портале «Госуслуги». Необходимо зайти в раздел «Электронная регистратура» и перейти на вкладку «Жалобы и симптомы». Здесь нужно будет заполнить все поля формы и нажать на кнопку «Нужен больничный».

Закрыть больничный можно также дистанционно, без обращения в поликлинику, отправив через личный кабинет на портале «Госуслуги» соответствующую заявку. Также можно закрыть больничный, позвонив в поликлинику.

Важно! Жители Старого Оскола могут также открыть больничный дистанционно через сайт Старооскольской окружной больницы, перейдя в раздел «Телемедицина».

Если у пациента спустя 7 дней всё ещё сохраняются симптомы болезни, то нужно вызывать врача на дом. Он проведёт осмотр и при необходимости продлит больничный и назначит ПЦР-тестирование.

#Новости#Общество#Врачи#Скорая помощь#Врач#Поликлиники#Поликлиника#Пациент#Тест#Ковид#Скорая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика