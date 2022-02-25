Горячая линия по коронавирусу в Белгороде

Звонки белгородцев принимают 80 человек. Однако этого количества недостаточно, чтобы моментально ответить на звонки пациентов. Белгородцы жалуются, что при обращении в кол-центр линия часто бывает занята. Но специалисты утверждают, что звонки обрабатываются очень быстро, и даже если человеку сообщили, что он сотый в очереди, его заявку примут в течение нескольких минут.