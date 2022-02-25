ФАС проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS

Директор торговой сети DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что из-за роста курса доллара сеть подняла цены на товары до 30%. Он отметил ажиотажный спрос, что привело к сбоям в работе сайта. Продажи при этом выросли почти в два раза.
В ФАС сообщили, что после публичного заявления гендиректора проверят обоснованность повышения ретейлером цен. Ведомство направило запрос в организацию, а также выдало предостережение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции.
В ФАС пояснили, что такие публичные заявления должностных лиц другие торгующие бытовой и компьютерной техникой ретейлеры могут воспринять как руководство к действию, что приведёт к необоснованному росту цен.