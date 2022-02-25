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ФАС проверит обоснованность повышения цен в торговой сети DNS

25 февраля 14:16
Фото: inetin-magaz.ru
Федеральные антимонопольщики проведут проверку после роста цен на 30% в сети электроники, сообщили на сайте ведомства.

Директор торговой сети DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что из-за роста курса доллара сеть подняла цены на товары до 30%. Он отметил ажиотажный спрос, что привело к сбоям в работе сайта. Продажи при этом выросли почти в два раза.

В ФАС сообщили, что после публичного заявления гендиректора проверят обоснованность повышения ретейлером цен. Ведомство направило запрос в организацию, а также выдало предостережение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции.

В ФАС пояснили, что такие публичные заявления должностных лиц другие торгующие бытовой и компьютерной техникой ретейлеры могут воспринять как руководство к действию, что приведёт к необоснованному росту цен.

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#Новости#Проверка#ФАС России#Бытовая техника#Ретейлеры#Экономика
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