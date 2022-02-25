Белгородские депутаты просят правительство выплачивать алименты на детей до 23 лет

Долги по алиментам – это очень больная тема. Только в Белгородской области на принудительном взыскании находятся более 15 тысяч исполнительных производств. Это рост 4% к уровню прошлого года. В целом по России это 1,5 млн. Судебные приставы работают недостаточно эффективно. Иногда с должника просто нечего взять, а иногда человек официально нигде не работает и не имеет имущество, на которое можно наложить взыскание.Елена Бондаренко