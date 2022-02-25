Белгородские депутаты просят правительство выплачивать алименты на детей до 23 лет

Как отметила первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Елена Бондаренко, основой для обращения в правительство РФ стали многочисленные просьбы и жалобы жителей Белгородской области.
Долги по алиментам – это очень больная тема. Только в Белгородской области на принудительном взыскании находятся более 15 тысяч исполнительных производств. Это рост 4% к уровню прошлого года. В целом по России это 1,5 млн. Судебные приставы работают недостаточно эффективно. Иногда с должника просто нечего взять, а иногда человек официально нигде не работает и не имеет имущество, на которое можно наложить взыскание.Елена Бондаренко
Поэтому Белгородская областная Дума предлагает ускорить создание государственного алиментного фонда, из которого выплачивались бы необходимые средства ребёнку, а далее уже судебные приставы взыскивали бы в фонд в качестве компенсации средства с нерадивого родителя.
Жалуются люди и на то, что когда ребёнку исполнятся 18 лет, он теряет право на получение алиментов. Но если он учится очно, то продолжает оставаться на иждивении только одного родителя. Поэтому белгородские депутаты предлагают продлить срок выплаты алиментов до 23 лет на время учёбы.
Также избранники народа просят сделать расчётной величиной, которая даёт право на получение пособия на ребёнка то 8 до 18 лет, не один, а хотя бы полтора прожиточного минимума.
Сегодня прожиточный минимум — самый минимальный уровень достатка. Есть немало случаев, когда один из родителей, прилагая порой почти героические усилия, работая на полторы ставки, хотя бы немного превышает этот минимум, стремясь дать достаток своему ребёнку, при этом сразу теряет право на государственное пособие.Елена Бондаренко
Как отметила Бондаренко, обращение прошло общественную экспертизу. Депутаты инициативу поддержали.