В вузах Белгорода не стали отменять занятия

Как сообщили в НИУ «БелГУ», оснований для паники и отмены занятий нет. Руководство вуза попросило сохранять спокойствие. При этом в учебном заведении добавили, что, если студенты опасаются посещать пары, администрация вуза и дирекции институтов отнесутся к этому с пониманием.
БГТУ им. В. Г. Шухова официально сообщил о том, что университет работает в привычном режиме.
Напомним, утром 24 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в районах, которые граничат с Украиной, занятий в школах и детских садах не будет.
В остальных муниципалитетах руководство учебных заведений будет самостоятельно принимать решение о необходимости посещения школ и детских садов.
Глава региона добавил, что областное правительство и все предприятия работают в штатном режиме.