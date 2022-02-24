В вузах Белгорода не стали отменять занятия

Как сообщили в НИУ «БелГУ», оснований для паники и отмены занятий нет. Руководство вуза попросило сохранять спокойствие. При этом в учебном заведении добавили, что, если студенты опасаются посещать пары, администрация вуза и дирекции институтов отнесутся к этому с пониманием.