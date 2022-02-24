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В вузах Белгорода не стали отменять занятия

24 февраля 06:10
Фото: pixabay.com
Руководство НИУ «БелГУ» не отменяет занятия для своих студентов. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза. Если желающих посетить пары не найдётся, дирекции институтов отнесутся к этому с пониманием.

Как сообщили в НИУ «БелГУ», оснований для паники и отмены занятий нет. Руководство вуза попросило сохранять спокойствие. При этом в учебном заведении добавили, что, если студенты опасаются посещать пары, администрация вуза и дирекции институтов отнесутся к этому с пониманием.

БГТУ им. В. Г. Шухова официально сообщил о том, что университет работает в привычном режиме.

Напомним, утром 24 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в районах, которые граничат с Украиной, занятий в школах и детских садах не будет.

В остальных муниципалитетах руководство учебных заведений будет самостоятельно принимать решение о необходимости посещения школ и детских садов.

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Глава региона добавил, что областное правительство и все предприятия работают в штатном режиме.

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#Новости#Занятия#БелГУ#Вуз#Руководство.#Кристина Семенчук#Общество
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