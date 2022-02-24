Минтранс пообещал вывезти всех желающих с юга России

Минтранс заявил о том, что может оперативно вывезти всех желающих с юга России. Для этого используют железнодорожные и автомобильные маршруты, пишет издание.
Как сообщили в ведомстве, ресурсов для осуществления этих действий достаточно, помощь на местах уезжающим окажут, будут работать все необходимые службы и волонтёры. О каких-либо конкретных решениях сообщат дополнительно.
Напомним, в России приостановили работу ряда аэропортов в южных городах. Полётов не будет, в том числе и из Белгорода. Не работают аэропорты и в других городах Черноземья, а также отменили рейсы из курортных городов.