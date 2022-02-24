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Минтранс пообещал вывезти всех желающих с юга России

24 февраля 11:10
Фото: Бел.Ру
Ведомство заявило о готовности оперативно вывезти всех желающих с южной территории страны. Отправиться люди смогут поездами и автомобилями, сообщает РИА «Новости».

Минтранс заявил о том, что может оперативно вывезти всех желающих с юга России. Для этого используют железнодорожные и автомобильные маршруты, пишет издание.

Как сообщили в ведомстве, ресурсов для осуществления этих действий достаточно, помощь на местах уезжающим окажут, будут работать все необходимые службы и волонтёры. О каких-либо конкретных решениях сообщат дополнительно.

Напомним, в России приостановили работу ряда аэропортов в южных городах. Полётов не будет, в том числе и из Белгорода. Не работают аэропорты и в других городах Черноземья, а также отменили рейсы из курортных городов.

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#Новости#Вывоз#Юг#Минтранс#Общество
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