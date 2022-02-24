МЧС и МВД перевели на усиленный режим работы в Белгородской области

После заседания оперативного штаба 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что МЧС и МВД Белгородской области теперь будут работать в усиленном режиме.
Также сообщается, что сотрудников МЧС РФ в Белгороде и Ростове-на-Дону переводят в режим военного времени. Это означает, что часть из них переведут на казарменное положение и запретят выезжать за пределы субъектов. Такие сведения приводит Telegram-канал Baza. Официально эта информация не подтверждена.
Помимо этого, губернатор заявил о том, что мобилизации населения в Белгородской области не будет. Не планируют власти региона и вводить режим ЧС. По мнению чиновников, достаточно режима повышенной готовности, который начал действовать в области с появлением коронавируса.
Как следствие начавшейся 24 февраля военной операции на Донбассе, в районах, граничащих с Украиной, отменили занятия в школах и детских садах.