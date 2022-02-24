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МЧС и МВД перевели на усиленный режим работы в Белгородской области

24 февраля 07:16
Фото: Бел.Ру
О новом режиме работы полиции и спасателей сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале после совещания с членами правительства.

После заседания оперативного штаба 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что МЧС и МВД Белгородской области теперь будут работать в усиленном режиме.

Также сообщается, что сотрудников МЧС РФ в Белгороде и Ростове-на-Дону переводят в режим военного времени. Это означает, что часть из них переведут на казарменное положение и запретят выезжать за пределы субъектов. Такие сведения приводит Telegram-канал Baza. Официально эта информация не подтверждена.

Помимо этого, губернатор заявил о том, что мобилизации населения в Белгородской области не будет. Не планируют власти региона и вводить режим ЧС. По мнению чиновников, достаточно режима повышенной готовности, который начал действовать в области с появлением коронавируса.

Как следствие начавшейся 24 февраля военной операции на Донбассе, в районах, граничащих с Украиной, отменили занятия в школах и детских садах.

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#Новости#Белгородская область#МЧС#Вячеслав Гладков#Мвд#Губернатор#Общество
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