МЧС и МВД перевели на усиленный режим работы в Белгородской области

Также сообщается, что сотрудников МЧС РФ в Белгороде и Ростове-на-Дону переводят в режим военного времени. Это означает, что часть из них переведут на казарменное положение и запретят выезжать за пределы субъектов. Такие сведения приводит Telegram-канал Baza. Официально эта информация не подтверждена.