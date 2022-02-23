Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества

Posted 23 февраля 2022, 07:24
Published 23 февраля 2022, 07:24
Modified 1 декабря, 07:04
Updated 1 декабря, 07:04
В первую очередь глава региона поздравил ветеранов и тех, кто сейчас несёт воинскую службу, охраняя нашу страну, а также молодых людей, которым скоро предстоит отдать свой долг Родине, встать на защиту своей семьи и близких.
Всем доброго дня, здоровья, добра!Вячеслав Гладков
Это уже второй День защитника Отечества, с которым Вячеслав Гладков поздравляет белгородцев. В 2021 году 23 февраля он опубликовал своё армейское фото и рассказал, что значит для него этот праздник. Он ассоциируется у него с гордостью за ветеранов, воинов и фильмом «Офицеры».
По мнению Гладкова, армия – это школа жизни. И молодым людям он пожелал вырасти сильными, честными и мужественными, и тогда наша страна точно будет под надёжной защитой.
Сам Вячеслав Гладков служил в Московской и Ленинградской областях — в автомобильных войсках и войсках связи.