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Posted 23 февраля 2022, 07:24

Published 23 февраля 2022, 07:24

Modified 1 декабря, 07:04

Updated 1 декабря, 07:04

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества

23 февраля 2022, 07:24
Сюжет
Губернатор
Губернатор Белгородской области обратился к мужчинам 23 февраля в своих социальных сетях.

В первую очередь глава региона поздравил ветеранов и тех, кто сейчас несёт воинскую службу, охраняя нашу страну, а также молодых людей, которым скоро предстоит отдать свой долг Родине, встать на защиту своей семьи и близких.

Всем доброго дня, здоровья, добра!Вячеслав Гладков

Это уже второй День защитника Отечества, с которым Вячеслав Гладков поздравляет белгородцев. В 2021 году 23 февраля он опубликовал своё армейское фото и рассказал, что значит для него этот праздник. Он ассоциируется у него с гордостью за ветеранов, воинов и фильмом «Офицеры».

По мнению Гладкова, армия – это школа жизни. И молодым людям он пожелал вырасти сильными, честными и мужественными, и тогда наша страна точно будет под надёжной защитой.

Сам Вячеслав Гладков служил в Московской и Ленинградской областях — в автомобильных войсках и войсках связи.

#Новости#Общество#Губернатор#23 февраля#День защитника Отечества#Вячеслав Гладков
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