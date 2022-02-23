Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества

Это уже второй День защитника Отечества, с которым Вячеслав Гладков поздравляет белгородцев. В 2021 году 23 февраля он опубликовал своё армейское фото и рассказал, что значит для него этот праздник. Он ассоциируется у него с гордостью за ветеранов, воинов и фильмом «Офицеры».