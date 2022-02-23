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Posted 23 февраля 2022, 10:31

Published 23 февраля 2022, 10:31

Modified 1 декабря, 07:04

Updated 1 декабря, 07:04

Вячеслав Гладков опубликовал своё фото с присяги

23 февраля 2022, 10:31
Сюжет
Губернатор
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области выложил своё фото с армейской присяги и спросил, сильно ли он изменился.

Глава региона Вячеслав Гладков ещё раз поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества и опубликовал на своей странице фото с присяги

Пересматривая семейный фотоальбом, нашёл фотографию с присяги. Как же давно это было. Сильно изменился с тех пор?Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, Гладков служил в войсках связи и автомобильных войсках на территории Московской и Ленинградской областей. В 2021 году он публиковал своё фото тех времён. Он считает, что молодые люди обязательно должны служить, так как армия – это школа жизни. А праздник 23 Февраля ассоциируется у него с Василием Лановым и фильмом «Офицеры».

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#Новости#Общество#Губернатор#Армия#Вячеслав Гладков
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