Вячеслав Гладков опубликовал своё фото с присяги

Posted 23 февраля 2022, 10:31
Published 23 февраля 2022, 10:31
Modified 1 декабря, 07:04
Updated 1 декабря, 07:04
Глава региона Вячеслав Гладков ещё раз поздравил белгородцев с Днём защитника Отечества и опубликовал на своей странице фото с присяги
Пересматривая семейный фотоальбом, нашёл фотографию с присяги. Как же давно это было. Сильно изменился с тех пор?Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, Гладков служил в войсках связи и автомобильных войсках на территории Московской и Ленинградской областей. В 2021 году он публиковал своё фото тех времён. Он считает, что молодые люди обязательно должны служить, так как армия – это школа жизни. А праздник 23 Февраля ассоциируется у него с Василием Лановым и фильмом «Офицеры».