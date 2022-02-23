Вячеслав Гладков опубликовал своё фото с присяги

Напомним, Гладков служил в войсках связи и автомобильных войсках на территории Московской и Ленинградской областей. В 2021 году он публиковал своё фото тех времён. Он считает, что молодые люди обязательно должны служить, так как армия – это школа жизни. А праздник 23 Февраля ассоциируется у него с Василием Лановым и фильмом «Офицеры».