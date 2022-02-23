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Posted 23 февраля 2022, 05:45

Published 23 февраля 2022, 05:45

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

В Белгороде возбуждено уголовное дело из-за упавшего с крыши жестянщика

23 февраля 2022, 05:45
Сюжет
Уголовное дело
Работник ООО «Кровля Плюс» занимался монтажом крыши нежилого здания на улице Константина Заслонова 183 в Белгороде. Он упал с высоты и разбился насмерть. Происшествие случилось 11 февраля 2022 года, сообщает СУ СКР по Белгородской области.

По факту смерти сотрудника на производстве возбуждено уголовное дело из-за нарушений правил охраны труда, которые привели к гибели человека по неосторожности по ч. 2 ст. 143 УК РФ.

По версии следствия, договор на монтаж крыши с ООО «Кровля Плюс» заключило ООО «Содружество». Днём 11 февраля 34-летний жестянщик приступил к монтажу крыши без страховки и упал. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу, где он скончался.

Позже выяснилось, что погибший ничего не знал о правилах безопасности при выполнении работ, в том числе при монтаже крыши на большой высоте. Следователи изъяли все документы ООО «Кровля Плюс», устанавливаются обстоятельства трагедии и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.

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