В Белгороде возбуждено уголовное дело из-за упавшего с крыши жестянщика

Позже выяснилось, что погибший ничего не знал о правилах безопасности при выполнении работ, в том числе при монтаже крыши на большой высоте. Следователи изъяли все документы ООО «Кровля Плюс», устанавливаются обстоятельства трагедии и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.