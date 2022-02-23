В Белгороде возбуждено уголовное дело из-за упавшего с крыши жестянщика

Posted 23 февраля 2022, 05:45
Published 23 февраля 2022, 05:45
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
По факту смерти сотрудника на производстве возбуждено уголовное дело из-за нарушений правил охраны труда, которые привели к гибели человека по неосторожности по ч. 2 ст. 143 УК РФ.
По версии следствия, договор на монтаж крыши с ООО «Кровля Плюс» заключило ООО «Содружество». Днём 11 февраля 34-летний жестянщик приступил к монтажу крыши без страховки и упал. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу, где он скончался.
Позже выяснилось, что погибший ничего не знал о правилах безопасности при выполнении работ, в том числе при монтаже крыши на большой высоте. Следователи изъяли все документы ООО «Кровля Плюс», устанавливаются обстоятельства трагедии и причастные к ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.