bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2022, 13:36

Published 23 февраля 2022, 13:36

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Компания «Мастерфест» Владимира Зотова за год увеличила прибыль в 230 раз

23 февраля 2022, 13:36
Сюжет
Эксклюзив
Стали известны итоги работы компании «Мастерфест», которая принадлежит богатейшему бизнесмену Белгородской области Владимиру Зотову.

По итогам 2021 года компания «Мастерфест» отчиталась о чистой прибыли в размере 165,4 млн рублей. Годом ранее она была гораздо скромнее – 715 тыс. рублей. Примерно на таком же уровне держалась доходность организации и в 2019 году.

Как ни странно, выручка от продаж «Мастерфеста» по итогам 2021 года оказалась крайне низкой, по сравнению с прибылью – 173 тыс. рублей. Значит, организация получила прибыль из других источников. Годом ранее она составляла 800 тыс. рублей.

Улучшилась ситуация и с активами компании: если в 2020 году они ушли в минус на 1,2 млн рублей, сейчас они оцениваются в «круглую» сумму 164 млн рублей – почти равную чистой прибыли за год.

Компания «Мастерфест» зарегистрирована в Белгороде на улице Харьковской в 2018 году. Генеральный директор – Антон Ковалёв. Бенефициар – Владимир Зотов, ему принадлежит 77,5 % уставного капитала. 22,5 % владеет Лариса Ковалёва.

У «Мастерфеста» пять дочерних компаний – аквапарк, динопарк, зоопарк, «Муромский лес» и созданный недавно Зотовым «Парк аттракционов». Его зарегистрировали 11 февраля 2022 года там же, где и аквапарк в Разумном.

Напомним, Владимир Зотов – основной владелец ГК «Агро-Белогорье» (72,5 % УК). Руководит холдингом Лариса Ковалёва.

#Новости#Экономика#Эксклюзив#Чистая прибыль#Владимир зотов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика