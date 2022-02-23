Компания «Мастерфест» Владимира Зотова за год увеличила прибыль в 230 раз

Posted 23 февраля 2022, 13:36
Published 23 февраля 2022, 13:36
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
По итогам 2021 года компания «Мастерфест» отчиталась о чистой прибыли в размере 165,4 млн рублей. Годом ранее она была гораздо скромнее – 715 тыс. рублей. Примерно на таком же уровне держалась доходность организации и в 2019 году.
Как ни странно, выручка от продаж «Мастерфеста» по итогам 2021 года оказалась крайне низкой, по сравнению с прибылью – 173 тыс. рублей. Значит, организация получила прибыль из других источников. Годом ранее она составляла 800 тыс. рублей.
Улучшилась ситуация и с активами компании: если в 2020 году они ушли в минус на 1,2 млн рублей, сейчас они оцениваются в «круглую» сумму 164 млн рублей – почти равную чистой прибыли за год.
Компания «Мастерфест» зарегистрирована в Белгороде на улице Харьковской в 2018 году. Генеральный директор – Антон Ковалёв. Бенефициар – Владимир Зотов, ему принадлежит 77,5 % уставного капитала. 22,5 % владеет Лариса Ковалёва.
У «Мастерфеста» пять дочерних компаний – аквапарк, динопарк, зоопарк, «Муромский лес» и созданный недавно Зотовым «Парк аттракционов». Его зарегистрировали 11 февраля 2022 года там же, где и аквапарк в Разумном.
Напомним, Владимир Зотов – основной владелец ГК «Агро-Белогорье» (72,5 % УК). Руководит холдингом Лариса Ковалёва.