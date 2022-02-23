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Posted 23 февраля 2022, 10:16

Published 23 февраля 2022, 10:16

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Белгородцы обращаются к бесплатным адвокатам из-за пенсий и услуг ЖКХ

23 февраля 2022, 10:16
За бесплатной юридической помощью жители Белгородской области обратились уже свыше 700 раз. Их беспокоят услуги ЖКХ, начисление пенсий, недвижимость, проблемы с начальством и наследством, пишет региональное министерство цифрового развития.

Напомним, в июле прошлого года в Белгородской области стартовал проект, призванный помочь белгородцам отстоять свои права. Инициатором программы стал губернатор Вячеслав Гладков. Так, в начале февраля на сайте облдумы появились карточки бесплатных адвокатов. Всего 49 специалистов согласились участвовать в данной программе в Белгороде.

Перед этим в регионе, впервые за пять лет, подняли зарплату адвокатам, которые участвуют в госсистеме – то есть проводят консультации бесплатно.

На данный момент бесплатной помощью воспользовались 717 жителей Белгородской области. Такая услуга только начинает набирать обороты. Изначально облдума рассматривала доступ к бесплатной помощи только для определённых категорий граждан: малоимущие, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас же говорится о том, что все белгородцы могут бесплатно обратиться к адвокату.

Чаще всего местные жители обращаются за бесплатной юридической помощью в сферах ЖКХ и пенсий. Все адвокаты консультируют белгородцев на базе МФЦ. Получить помощь профессионального адвоката в Белгороде бесплатно можно тремя способами:

Онлайн

В таком случае консультация пройдёт по видеосвязи. Не нужно никуда ехать. Здесь поможет сайт helponline.mfc31.ru.

Письменно

Для этого необходимо отправить письмо со своей проблемой по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 25.

Очно

Также можно посетить любой из офисов МФЦ. Дальше вас направят сотрудники офиса.

Помимо этого, проводятся и выездные приёмы – специалисты выезжают в областные МФЦ. В марте адвокаты поедут в Борисовку (11 марта) и Чернянку (25 марта).

#Новости#Общество#Юрист#Адвокат#Юридическая помощь
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