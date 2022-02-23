Белгородцы обращаются к бесплатным адвокатам из-за пенсий и услуг ЖКХ

На данный момент бесплатной помощью воспользовались 717 жителей Белгородской области. Такая услуга только начинает набирать обороты. Изначально облдума рассматривала доступ к бесплатной помощи только для определённых категорий граждан: малоимущие, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас же говорится о том, что все белгородцы могут бесплатно обратиться к адвокату.