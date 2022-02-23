Белгородцы обращаются к бесплатным адвокатам из-за пенсий и услуг ЖКХ

Posted 23 февраля 2022, 10:16
Published 23 февраля 2022, 10:16
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Напомним, в июле прошлого года в Белгородской области стартовал проект, призванный помочь белгородцам отстоять свои права. Инициатором программы стал губернатор Вячеслав Гладков. Так, в начале февраля на сайте облдумы появились карточки бесплатных адвокатов. Всего 49 специалистов согласились участвовать в данной программе в Белгороде.
Перед этим в регионе, впервые за пять лет, подняли зарплату адвокатам, которые участвуют в госсистеме – то есть проводят консультации бесплатно.
На данный момент бесплатной помощью воспользовались 717 жителей Белгородской области. Такая услуга только начинает набирать обороты. Изначально облдума рассматривала доступ к бесплатной помощи только для определённых категорий граждан: малоимущие, ветераны, инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас же говорится о том, что все белгородцы могут бесплатно обратиться к адвокату.
Чаще всего местные жители обращаются за бесплатной юридической помощью в сферах ЖКХ и пенсий. Все адвокаты консультируют белгородцев на базе МФЦ. Получить помощь профессионального адвоката в Белгороде бесплатно можно тремя способами:
В таком случае консультация пройдёт по видеосвязи. Не нужно никуда ехать. Здесь поможет сайт helponline.mfc31.ru.
Для этого необходимо отправить письмо со своей проблемой по адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 25.
Также можно посетить любой из офисов МФЦ. Дальше вас направят сотрудники офиса.
Помимо этого, проводятся и выездные приёмы – специалисты выезжают в областные МФЦ. В марте адвокаты поедут в Борисовку (11 марта) и Чернянку (25 марта).