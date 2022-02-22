Режим ЧС в Белгородской области вводить не будут

Другие режимы, связанные с какими-то изменениями, я не вижу необходимости вводить. У нас всё идёт планово. Я надеюсь, что нам удастся оказать помощь прибывшим людям в том формате, в котором мы сейчас живём. Без излишнего напряжения и введения каких-то новых мер. Никакой чрезвычайной ситуации я здесь сейчас не вижу.Вячеслав Гладков