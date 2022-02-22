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Posted 22 февраля 2022, 10:49

Published 22 февраля 2022, 10:49

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Режим ЧС в Белгородской области вводить не будут

22 февраля 2022, 10:49
Сюжет
Губернатор
Режим повышенной готовности действует в регионе с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил журналистам во время прибытия беженцев губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области, по словам Гладкова, вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за прибытия беженцев не будут. А режим повышенной готовности действует в регионе с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса — область сейчас работает в рамках этого режима.

Другие режимы, связанные с какими-то изменениями, я не вижу необходимости вводить. У нас всё идёт планово. Я надеюсь, что нам удастся оказать помощь прибывшим людям в том формате, в котором мы сейчас живём. Без излишнего напряжения и введения каких-то новых мер. Никакой чрезвычайной ситуации я здесь сейчас не вижу.Вячеслав Гладков

Как сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, принять и разместить на территории России людей из Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения. Кроме того, в ЛНР и ДНР проживают несколько сотен тысяч граждан РФ. Константин Долгов также напомнил итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому около 80% россиян высказались за поддержку решения о приёме жителей из Донецка и Луганска, эвакуированных в российские регионы.

Напомним, беженцев из Донбасса разместят в Белгороде в гостинице «Амакс». Для вынужденных переселенцев организуют четырёхразовое питание. Помимо этого, беженцам придётся пробыть на недельном карантине и пройти полное медобследование.

#Новости#Общество#Губернатор#Беженцы#Эксклюзив#Чс#Режим ЧС
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