Работники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу

Прокуратура Корочанского района провела проверку после коллективного обращения сотрудников молочного комбината и обнаружила нарушения трудового законодательства на предприятии. Как установили сотрудники ведомства, в производственном помещении нет противоскользящего покрытия, а некоторым работникам не выдали специальную одежду и обувь.
По информации «Бел.Ру», нарушения нашли в ООО «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении. Их направили в Госинспекцию труда по региону.
С декабря 2014 года ГК «Зелёная долина» занимается реализацией инвестиционного проекта в Белгородской области. «Ромашка» — второй молочный комплекс, построенный группой компаний в Корочанском районе.