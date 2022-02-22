Работники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу

По информации «Бел.Ру», нарушения нашли в ООО «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении. Их направили в Госинспекцию труда по региону.