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Работники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу

22 февраля 06:41
Фото: Бел.Ру
Коллективную жалобу направили сотрудники «МК Северский Донец». В частности, в обращении указали, что на предприятии отсутствует противоскользящее покрытие на полу, а некоторые работники не получили спецодежду и обувь, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Корочанского района провела проверку после коллективного обращения сотрудников молочного комбината и обнаружила нарушения трудового законодательства на предприятии. Как установили сотрудники ведомства, в производственном помещении нет противоскользящего покрытия, а некоторым работникам не выдали специальную одежду и обувь.

По информации «Бел.Ру», нарушения нашли в ООО «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление руководителю организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении. Их направили в Госинспекцию труда по региону.

С декабря 2014 года ГК «Зелёная долина» занимается реализацией инвестиционного проекта в Белгородской области. «Ромашка» — второй молочный комплекс, построенный группой компаний в Корочанском районе.

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#Новости#Прокуратура#Нарушения#Корочанский район#Молочный комплекс#Экономика
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