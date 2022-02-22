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Мэрия Белгорода ищет молчаливых таксистов

22 февраля 08:15
Фото: pixabay.com
Управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который предоставит услуги пассажирских перевозок в режиме такси для управления обеспечения деятельности администрации города. Водители должны уметь хранить конфиденциальную информацию, услышанную при выполнении заказа.

Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта составляет 4 млн рублей. За эти средства подрядчик должен будет оказывать услуги такси до 31 декабря 2022 года для управления обеспечения деятельности администрации Белгорода.

Подавать машины для транспортировки людей в Белгороде и Белгородском районе исполнитель должен будет круглосуточно семь дней в неделю в рамках исполнения одной заявки.

В зависимости от количества пассажиров исполнитель должен подать автомобили как для четверых пассажиров, так и для большего количества людей. При этом число легковых автомобилей для одновременной подачи должно быть не менее 40, а микроавтобусов или автобусов — не мене пяти.

В документах указано, что с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 может применяться повышающий коэффициент за перевозку не более чем 2,1.

При подаче заявки должны быть указаны фамилия, имя, отчество, контактный телефон пассажира и количество людей. Также должна быть дата, время, адрес подачи автомобиля и указана категория транспортного средства.

У исполнителя должно быть мобильное приложение для размещения заявок и контроля выполненных услуг. Также подрядчик должен создать и поддерживать в исправном состоянии в течение срока контракта личный кабинет заказчика на своём сайте.

В личном кабинете должна быть информация о заявках, выполненных заказах и их параметрах (время поступления заявки, время подачи автомобиля, пробег, стоимость и т. д.).

Водители, которые будут выполнять заявки, должны иметь опрятный внешний вид. При посадке они обязаны рассказать пассажирам об оптимальном маршруте. Если пассажиру станет плохо, водитель обязан остановить машину и вызвать скорую помощь. Также водители должны обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, которая стала известна во время поездок.

Помимо этого, все транспортные средства должны будут подключить к муниципальной информационно-аналитической системе. Эта обязанность лежит на исполнителе.

Что касается комплектации машин, в легковом автомобиле должен быть кондиционер, автобусе/микроавтобусе — микрофон, кондиционер, стол для работы с документами и ЖК-монитор в салоне.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 28 февраля.

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