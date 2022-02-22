Мэрия Белгорода ищет молчаливых таксистов

Согласно документам госзакупки, начальная цена контракта составляет 4 млн рублей. За эти средства подрядчик должен будет оказывать услуги такси до 31 декабря 2022 года для управления обеспечения деятельности администрации Белгорода.
Подавать машины для транспортировки людей в Белгороде и Белгородском районе исполнитель должен будет круглосуточно семь дней в неделю в рамках исполнения одной заявки.
В зависимости от количества пассажиров исполнитель должен подать автомобили как для четверых пассажиров, так и для большего количества людей. При этом число легковых автомобилей для одновременной подачи должно быть не менее 40, а микроавтобусов или автобусов — не мене пяти.
В документах указано, что с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 может применяться повышающий коэффициент за перевозку не более чем 2,1.
При подаче заявки должны быть указаны фамилия, имя, отчество, контактный телефон пассажира и количество людей. Также должна быть дата, время, адрес подачи автомобиля и указана категория транспортного средства.
У исполнителя должно быть мобильное приложение для размещения заявок и контроля выполненных услуг. Также подрядчик должен создать и поддерживать в исправном состоянии в течение срока контракта личный кабинет заказчика на своём сайте.
В личном кабинете должна быть информация о заявках, выполненных заказах и их параметрах (время поступления заявки, время подачи автомобиля, пробег, стоимость и т. д.).
Водители, которые будут выполнять заявки, должны иметь опрятный внешний вид. При посадке они обязаны рассказать пассажирам об оптимальном маршруте. Если пассажиру станет плохо, водитель обязан остановить машину и вызвать скорую помощь. Также водители должны обеспечить нераспространение конфиденциальной информации, которая стала известна во время поездок.
Помимо этого, все транспортные средства должны будут подключить к муниципальной информационно-аналитической системе. Эта обязанность лежит на исполнителе.
Что касается комплектации машин, в легковом автомобиле должен быть кондиционер, автобусе/микроавтобусе — микрофон, кондиционер, стол для работы с документами и ЖК-монитор в салоне.
Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 28 февраля.