«Лучник Future» дал студентам возможность погрузиться в настоящие бизнес-кейсы

Представители команды Bonch.Team из Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича указали, в свою очередь, на существенный разрыв между тем, чему студентов учат в вузах, и их работой в организациях и компаниях. Молодые люди отметили, что благодаря «Лучнику Future» они смогли поработать с настоящими кейсами. Это была реальная жизнь, подчеркнули студенты.