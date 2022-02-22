«Лучник Future» дал студентам возможность погрузиться в настоящие бизнес-кейсы

Лауреаты первого «Лучника Future» — команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска и Нижнего Новгорода. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса провели в отеле «Метрополь». Студентам вручили дипломы и статуэтки, пишет newsnn.ru.
Из комментариев исполнительного директора «Лучника Future» Юлии Моховой следует, что в год 25-летнего юбилея национальной премии «Серебряный Лучник» ее лейтмотивом стали темы молодости и обновления. Участниками проекта стали 70 команд, 34 российских вуза, 17 городов страны, сообщила Мохова.
«Без преувеличения студенты со всей России стали конкурсантами „Лучник Future“ — мы получили 86 работ из всех восьми федеральных округов страны, — заявила исполнительный директор конкурса. — Но главное в нашем проекте — бесценный для ребят опыт общения с лучшими профессионалами отрасли, навыки работы над реальными кейсами с перспективой их дальнейшей реализации».
Представители команды Bonch.Team из Санкт-Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича указали, в свою очередь, на существенный разрыв между тем, чему студентов учат в вузах, и их работой в организациях и компаниях. Молодые люди отметили, что благодаря «Лучнику Future» они смогли поработать с настоящими кейсами. Это была реальная жизнь, подчеркнули студенты.
«Все организовано на высшем уровне — от общения организаторов со студентами на всех этапах конкурса до финального мероприятия в Общественной палате», — сообщили члены команды «Креативы года», которая представляла Сибирский федеральный университет.
«Когда ты решаешь кейс, то на короткое время погружаешься в отрасль, — отметили в команде „3,14 Ар“ из московской Высшей школы экономики. — Участие в конкурсе „Лучник Future“ стало отличной возможностью понять, какая сфера нам интересна, какие в ней существуют проблемы и как мы сможем их решить».
Шесть партнеров конкурса представили студентам в общей сложности семь реальных PR-кейсов. Генеральным партнером «Лучника Future» стал банк «Тинькофф». Задачи поставили перед командами: Группа ГАЗ, Segezha Group, ТМК, «ЭР-Телеком», а также благотворительный фонд РДКМ.
Учредитель конкурса — дирекция Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». В качестве оператора мероприятия выступила коммуникационная группа JAMP, а официальным информационным партнером стал медиахолдинг 1MI.