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Posted 22 февраля 2022, 09:15

Published 22 февраля 2022, 09:15

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Гладков объяснил, почему беженцев разместят в белгородских гостиницах

22 февраля 2022, 09:15
Сюжет
Губернатор
Предпочтение отдали гостиницам, а не детским лагерям, поскольку в последних отсутствуют необходимые условия.

Беженцев с территории Донбасса разместят в гостиницах в разных районах Белгородской области. Отдали предпочтения именно гостиницам, а не детским лагерям — в последних нет необходимых условий, а некоторые из них не отапливаются.

Прибывших вынужденных переселенцев отправят на обследование. В итоге принято решение разместить граждан ЛНР и ДНР в трёх гостиницах. Этот вариант оказался самым оптимальным в связи с тем, что на территорию Белгородской области прибыли много женщин и детей.

Напомним, к полудню на вокзал в Белгороде прибывает поезд с беженцами. Вход на перрон осуществляется по пропускам. Всего должны прибыть в областной центр 528 эвакуированных людей.

Также сообщается, что среди эвакуированных людей, прибывших в Белгород, есть две беременные женщины и ещё шесть матерей с младенцами. Вынужденных переселенцев с территории Донбасса отправят на недельный карантин.

#Новости#Общество#Губернатор#Беженцы#Вячеслав Гладков#Гостиницы
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