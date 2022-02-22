Гладков объяснил, почему беженцев разместят в белгородских гостиницах

Posted 22 февраля 2022, 09:15
Published 22 февраля 2022, 09:15
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Беженцев с территории Донбасса разместят в гостиницах в разных районах Белгородской области. Отдали предпочтения именно гостиницам, а не детским лагерям — в последних нет необходимых условий, а некоторые из них не отапливаются.
Прибывших вынужденных переселенцев отправят на обследование. В итоге принято решение разместить граждан ЛНР и ДНР в трёх гостиницах. Этот вариант оказался самым оптимальным в связи с тем, что на территорию Белгородской области прибыли много женщин и детей.
Напомним, к полудню на вокзал в Белгороде прибывает поезд с беженцами. Вход на перрон осуществляется по пропускам. Всего должны прибыть в областной центр 528 эвакуированных людей.
Также сообщается, что среди эвакуированных людей, прибывших в Белгород, есть две беременные женщины и ещё шесть матерей с младенцами. Вынужденных переселенцев с территории Донбасса отправят на недельный карантин.