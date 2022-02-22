Белгородцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Донбасса

«Я сегодня вышел в поддержку людей, которые вынуждены уехать с территории Донбасса: дети, женщины, пожилые люди. Сейчас как раз идёт эвакуация автобусами и железной дорогой. Россия всячески способствует сохранению жизни людей, спасает людей, которые вынуждены покинуть свои дома, квартиры и уезжать от этой страшной ситуации, которая называется войной», - продолжил тему вышедший на пикет у центрального парка Валерий Лесин.