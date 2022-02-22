Белгородцы вышли на одиночные пикеты в поддержку Донбасса

Posted 22 февраля 2022, 16:27
Published 22 февраля 2022, 16:27
Modified 1 декабря, 08:33
Updated 1 декабря, 08:33
22 февраля с 15:30 в течение часа белгородцы устроили одиночные пикеты на Белгородском Арбате, возле солнечных часов и у парка Победы в поддержку жителей Донбасса.
У кинотеатра «Победа» Инесса Леонтьева из организации БРО ВОД «Волонтёры Победы» встала с плакатом «Донбасс, мы с тобой». Валерий Лесин из НОД в центральный парк вышел с надписью: «Донбасс! Своих не бросаем!!!». Активист Михаил Шуринов из БРОО СПР Патриа хотел донести до белгородцев мысль: «Донбасс, держись. Россия с тобой».
Сегодня необходимо поддержать самый ценный ресурс на Земле – наших людей, которые живут на территории Донецкой и Луганской народных республик, которых всячески притесняют, обижают, «геноцидят». И я считаю, что мы должны, как братьев, поддержать их в эту трудную минуту. Михаил Шуринов
«Я сегодня вышел в поддержку людей, которые вынуждены уехать с территории Донбасса: дети, женщины, пожилые люди. Сейчас как раз идёт эвакуация автобусами и железной дорогой. Россия всячески способствует сохранению жизни людей, спасает людей, которые вынуждены покинуть свои дома, квартиры и уезжать от этой страшной ситуации, которая называется войной», - продолжил тему вышедший на пикет у центрального парка Валерий Лесин.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин объявил о том, что Россия признаёт суверенитет самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Позже президент России поручил Министерству обороны помочь в обеспечении безопасности жителей Донбасса.
В Белгород 22 февраля прибыл поезд с беженцами, которые покинули свои дома после обострения отношений с Украиной, и через Ростовскую область приехали на Белгородчину.