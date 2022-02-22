Белгородцам предлагают поделиться мнением о сроках выплаты маткапитала

Напомним, что региональный материнский капитал был введён в регионе 10 лет назад. Его получают семьи, где после 1 января 2012 года родился третий или последующий ребёнок. Помимо этого, женщины, претендующие на маткапитал, должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области не менее трёх лет. А при назначении выплаты не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав.