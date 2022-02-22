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Белгородцам предлагают поделиться мнением о сроках выплаты маткапитала

22 февраля 07:23
Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы
Сейчас в думе ведётся работа по корректировке положений Социального кодекса, которые касаются выплат регионального материнского капитала. В частности, срок его получения предлагается сократить. Какой период получения выплаты белгородцы считают оптимальным — им предлагается ответить в опросе.

Он размещён на сайте Белгородской областной думы, в официальных аккаунтах заксобрания («ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграм»), а также на страницах председателя облдумы Ольги Павловой.

Напомним, что региональный материнский капитал был введён в регионе 10 лет назад. Его получают семьи, где после 1 января 2012 года родился третий или последующий ребёнок. Помимо этого, женщины, претендующие на маткапитал, должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области не менее трёх лет. А при назначении выплаты не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав.

Фото: пресс-службы Белгородской областной Думы

Сейчас размер регионального материнского капитала составляет 82 152 руб.

Распорядиться этими средствами можно по истечении трёх лет со дня рождения третьего малыша — и это положение не раз вызывало вопросы у белгородских многодетных мам. Ведь нередко поддержка многодетной семье требуется гораздо раньше.

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