Белгородцам предлагают поделиться мнением о сроках выплаты маткапитала

Он размещён на сайте Белгородской областной думы, в официальных аккаунтах заксобрания («ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Инстаграм»), а также на страницах председателя облдумы Ольги Павловой.
Напомним, что региональный материнский капитал был введён в регионе 10 лет назад. Его получают семьи, где после 1 января 2012 года родился третий или последующий ребёнок. Помимо этого, женщины, претендующие на маткапитал, должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области не менее трёх лет. А при назначении выплаты не учитываются дети, в отношении которых родители были лишены родительских прав.
Сейчас размер регионального материнского капитала составляет 82 152 руб.
Распорядиться этими средствами можно по истечении трёх лет со дня рождения третьего малыша — и это положение не раз вызывало вопросы у белгородских многодетных мам. Ведь нередко поддержка многодетной семье требуется гораздо раньше.