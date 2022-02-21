В Сочи появится современный бальнеологический горный курорт «Долина Васта»

Posted 21 февраля 2022, 18:54
Published 21 февраля 2022, 18:54
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Как пишет kuban.newizv.ru, компания «Интеррос» имеет широкий опыт работы с туристическими объектами, в качестве наглядного примера можно привести известный на всю страну горный курорт «Роза Хутор». Этот курорт введен в эксплуатацию во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Несколько крупных туристических проектов сданы в Заполярье и на Камчатке. В 2021 году компания «Интеррос» перевела большую часть своих зарубежных активов в Россию, а в этом году планирует перевести все оставшиеся активы.
Для строительства курорта «Долина Васта» предоставлена территория 3,8 тысячи гектаров, площадь всех сооружений будет насчитывать 322 тысячи квадратных метров. Около 80 километров горнолыжных трасс между собой свяжут 13 километров новых канатных дорог. Общая зона катания с уже действующими трассами горнолыжного кластера Сочи составит более 300 километров.
«Если оценивать амбициозность проекта „Долина Васта“, то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь будут построены современные гостиницы всех категорий, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. Номера новых отелей смогут вместить в себя почти восемь тысяч человек единовременно. На объектах курорта „Долина Васта“ планируется создать свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жилье. Отдыхать на курорте „Долина Васта“ смогут полтора миллиона человек в год. Это строительство придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, которые традиционно сопровождают такие крупные объекты. Бюджет региона получит миллиардные налоговые отчисления», — поделился Дмитрий Чернышенко.
Соглашение о консорциуме в реализации круглогодичного курорта «Долина Васта» в контексте нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заключено между компаниями «Интеррос», «Васта Дискавери», «ВЭБ.РФ» и «Туризм.РФ» в рамках ПМЭФ-2021.
«Объем инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 миллиардов рублей. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства», — отметил гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Статс-секретарь общероссийской общественной организации «Экологическая палата России» Вадим Петров отметил, что европейский опыт работы туристических объектов, возведенных на территориях национальных парков, не вызывает беспокойства у экоактивистов. Это объясняется тем, что сегодняшние стандарты строительства подобных объектов предъявляют к ним даже более высокие экологические требования, чем «ситуативные» экологи.