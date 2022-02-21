В Сочи появится современный бальнеологический горный курорт «Долина Васта»

Как пишет kuban.newizv.ru, компания «Интеррос» имеет широкий опыт работы с туристическими объектами, в качестве наглядного примера можно привести известный на всю страну горный курорт «Роза Хутор». Этот курорт введен в эксплуатацию во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Несколько крупных туристических проектов сданы в Заполярье и на Камчатке. В 2021 году компания «Интеррос» перевела большую часть своих зарубежных активов в Россию, а в этом году планирует перевести все оставшиеся активы.