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В Ростовской области выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт

21 февраля 13:01
Фото: ФСБ России
Пострадавших нет, на месте происшествия работают сапёры. Снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по региону, сообщает РИА «Новости».

21 февраля в 9:50 запущенный с территории Украины снаряд разрушил пограничный пункт, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы в Ростовской области. Пострадавших нет, а на месте происшествия работают сапёры. При этом в погранслужбе Украины назвали сообщения об обстреле пункта провокацией.

Как пишут в издании, в последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а Киев игнорирует договорённости. Украинская сторона сосредоточила большую часть армии на линии соприкосновения. Регулярно ведётся обстрел ополченцев, в том числе применяется запрещённая техника.

Сообщается также об организации Вооружёнными силами Украины нескольких диверсий на территории самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Речь идёт о подрыве машины начальника управления Народной милиции в Донецке 18 февраля. В тот же день в Луганске произошло два взрыва на газопроводе.

В связи со сложившейся ситуацией из республик начали эвакуировать женщин и детей. Беженцы направились в ряд российских регионов, а на территории ЛНР и ДНР началась всеобщая мобилизация.

Напомним, в соседней Курской области ввели режим ЧС из-за потока вынужденных переселенцев из самопровозглашённых республик. Ранее режим ЧС вводили в Ростовской и Воронежской областях. По данным СМИ, за два дня на территорию России прибыли порядка 53 тыс. беженцев. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что регион не останется в стороне и окажет помощь эвакуированным людям.

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#Новости#Бомба#Пограничный пункт пропуска#Операция на Украине#Происшествия
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