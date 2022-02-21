В Ростовской области выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт

Напомним, в соседней Курской области ввели режим ЧС из-за потока вынужденных переселенцев из самопровозглашённых республик. Ранее режим ЧС вводили в Ростовской и Воронежской областях. По данным СМИ, за два дня на территорию России прибыли порядка 53 тыс. беженцев. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что регион не останется в стороне и окажет помощь эвакуированным людям.