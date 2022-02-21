В Белгородской области начнут строить бетонные дороги

Posted 21 февраля 2022, 07:44
Published 21 февраля 2022, 07:44
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
В Белгородской области реализуют пилотный проект по строительству бетонных дорог по новой технологии. Строительством дорог займётся белгородская компания «Евроцемент».
С новыми собственниками, «Евроцементом», которым перешли два завода в Старом Осколе и Белгороде, договорились о реализации пилотного проекта по строительству бетонных дорог нового поколения с применением современных технологий. Качество срока эксплуатации бетонных дорог в разы выше, чем у асфальтобетонных.Вячеслав Гладков
Замгубернатора области Владимир Базаров подчеркнул, что компания уже подобрала участок дороги для ремонта и за свой счёт делает проектно-сметную документацию.
Вячеслав Гладков также отметил, что технология строительства таких дорог отличается от традиционных технологий: «Будет стоять вопрос в подготовке специалистов и новых образовательных программ. Лучшие технологии — немецкие. Можно работу профессиональных учебных заведений Германии адаптировать к нашим СПО».
Напомним, дорожники в Белгородской области не ориентируются на ГОСТ при выборе ям для ремонта. Связано это с тем, что ямы слишком быстро формируются на дорогах области.