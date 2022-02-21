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Posted 21 февраля 2022, 07:44

Published 21 февраля 2022, 07:44

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

В Белгородской области начнут строить бетонные дороги

21 февраля 2022, 07:44
Сюжет
Губернатор
Об этом во время оперсовещания правительства сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, качество эксплуатации бетонных дорог в разы выше, чем у асфальтобетонных.

В Белгородской области реализуют пилотный проект по строительству бетонных дорог по новой технологии. Строительством дорог займётся белгородская компания «Евроцемент».

С новыми собственниками, «Евроцементом», которым перешли два завода в Старом Осколе и Белгороде, договорились о реализации пилотного проекта по строительству бетонных дорог нового поколения с применением современных технологий. Качество срока эксплуатации бетонных дорог в разы выше, чем у асфальтобетонных.Вячеслав Гладков

Замгубернатора области Владимир Базаров подчеркнул, что компания уже подобрала участок дороги для ремонта и за свой счёт делает проектно-сметную документацию.

Вячеслав Гладков также отметил, что технология строительства таких дорог отличается от традиционных технологий: «Будет стоять вопрос в подготовке специалистов и новых образовательных программ. Лучшие технологии — немецкие. Можно работу профессиональных учебных заведений Германии адаптировать к нашим СПО».

Напомним, дорожники в Белгородской области не ориентируются на ГОСТ при выборе ям для ремонта. Связано это с тем, что ямы слишком быстро формируются на дорогах области.

#Новости#Город#Строительство дорог#Губернатор#Дороги#Эксклюзив#Новые технологии
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