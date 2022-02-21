Россия признала независимость ЛНР и ДНР

Свою речь глава государства начал с истории. В частности — с образования Украины при Ленине во время Советского Союза. По словам Владимира Путина, Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России, а Донбасс Ленин «впихнул» в границы Украины. Он подчеркнул, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. А потом, после распада Советского Союза, Украина начала сносить памятники Владимиру Ленину, стремясь к декоммунизации.