Россия признала независимость ЛНР и ДНР

Свою речь глава государства начал с истории. В частности — с образования Украины при Ленине во время Советского Союза. По словам Владимира Путина, Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России, а Донбасс Ленин «впихнул» в границы Украины. Он подчеркнул, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. А потом, после распада Советского Союза, Украина начала сносить памятники Владимиру Ленину, стремясь к декоммунизации.
Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устроит. Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация.Владимир Путин, президент России
При этом президент подчеркнул, что Украина для нас — не просто соседняя страна. Это часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
Сейчас Украина, по словам Владимира Путина, переживает острый социально-экономический кризис, в стране процветает бедность, притеснение собственного населения. Власть патриотов на Украине утратила национальный характер и ведёт к десуверенизации страны. А ситуация в Донбассе приняла критический, острый характер.
Ни одного дня не обходится без обстрела Донбасса. Блокада, издевательства над людьми не прекращаются. Конца и края этому не видно. А цивилизованный мир предпочитает этого не замечать. Как будто нет этого геноцида, которому подвергаются почти 4 млн человек.Владимир Путин, президент России
Завершая своё выступление, Владимир Путин заявил, что Россия признаёт суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Федеральное Собрание поддержать это решение.Владимир Путин, президент России
От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, президент России потребовал незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.
Уверен в поддержке граждан России.Владимир Путин, президент России