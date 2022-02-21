Провалившаяся под тротуар белгородка рассказала о своём состоянии

Как рассказала белгородка журналистам издания, 20 февраля она ходила в следственный комитет, после того, как полдня провела на ногах, чувствует себя плохо — болит всё тело. В больнице зафиксировали ушибы грудной клетки и головы. Несмотря на заключения медиков, самочувствие у женщины оставляет желать лучшего. По словам белгородки, у неё болит всё тело, раскалывается голова, а во рту она ощущает привкус железа.