Провалившаяся под тротуар белгородка рассказала о своём состоянии

Posted 21 февраля 2022, 07:08
Published 21 февраля 2022, 07:08
Modified 1 декабря, 08:04
Updated 1 декабря, 08:04
Женщина из Губкина, которая провалилась под тротуар, рассказала о своём самочувствии. Со слов потерпевшей Ольги, несмотря на то, что в больнице у неё зафиксировали только ушибы, чувствует она себя ужасно, таблетки не помогают.
Как рассказала белгородка журналистам издания, 20 февраля она ходила в следственный комитет, после того, как полдня провела на ногах, чувствует себя плохо — болит всё тело. В больнице зафиксировали ушибы грудной клетки и головы. Несмотря на заключения медиков, самочувствие у женщины оставляет желать лучшего. По словам белгородки, у неё болит всё тело, раскалывается голова, а во рту она ощущает привкус железа.
В день происшествия женщина стояла на тротуаре на плитке, а потом провалилась под тротуар вместе с ней. Задержала её арматура — позволила не провалиться глубже, к колодцу. После этого уже на белгородку начала падать и плитка, самым последним упал бордюр. Смягчила удары по голове тёплая шапка, а смягчила падение норковая шуба.
Также потерпевшая добавила, что после произошедшего представители администрации с ней не связывались. По словам женщины, о компенсации она пока не думала, пока хочет прийти в себя. Приходил к белгородке только участковый, который уведомил потерпевшую о необходимости посетить следственный комитет.
Напомним, инцидент произошёл 19 февраля в Губкине. Под женщиной провалилась плитка на пешеходной дорожке рядом с канализационным колодцем. Упала белгородка на глубину около двух метров. Тяжёлых травм она чудом избежала. Следственный комитет проводит проверку.