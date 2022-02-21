О жалобах на вывоз мусора в Белгородской области будут докладывать Гладкову

Posted 21 февраля 2022, 07:02
Published 21 февраля 2022, 07:02
Modified 1 декабря, 08:00
Updated 1 декабря, 08:00
Во время оперсовещания регионального правительства губернатору доложили о вывозе мусора в Корочанском и Белгородском районах, а также в Яковлевском горокруге. В этих трёх муниципалитетах в начале года перестали вывозить ТКО.
По словам Константина Полежаева, количество жалоб на вывоз мусора в этих районах сократилось. На прошлой неделе от жителей региона поступило 213 жалоб. Спад обращений связан с выходом на маршруты новой техники, которую закупил Центр экологической безопасности.
На маршруте сейчас работает 43 единицы техники в трёх районах. ЦЭБ закупил 22 мусоровоза, два грейферных погрузчика. Вся техники поступила к концу недели, зарегистрирована и вышла на обслуживание.Также выделено восемь сотрудников ЦЭБа, которые мониторят движение мусоровоза.Константин Полежаев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил Татьяне Ковалюк, начальнику управления по работе с обращениями граждан и организаций, докладывать о всех жалобах, поступающих от белгородцев на вывоз мусора.
На этой неделе никаких сбоев быть не должно. Я внимательно за этой ситуацией слежу. О жалобах докладывайте мне лично. В первую очередь об обращениях из этих трёх муниципалитетов.Вячеслав Гладков
Напомним, контракт на вывоз мусора в Корочанском и Белгородском районах, а также в Яковлевском горокруге был заключён между ТК «Экотранс» и ЦЭБом. 1 февраля договор был расторгнут. Вывозить ТКО ЦЭБ начал самостоятельно.