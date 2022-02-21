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На сельхозучастке «Таволжанского лосося» под Белгородом незаконно добывали песок

21 февраля 13:27
Фото: «Бел.Ру»
Выяснилось это в ходе проверки, которую провели прокуроры, сотрудники Росреестра и экоохотнадзора. Однако главный госинспектор по охране и использованию земель муниципалитета не увидел в ситуации административного правонарушения. С ним не согласился прокурор — в итоге с историей разбирался Шебекинский районный суд.

Во время проверки в ноябре 2021 года на участке ООО «Таволжанский Лосось» прокуроры, сотрудники Росреестра и экоохотнадзора обнаружили котлован и свежие следы землеройной техники и грузовиков, которые указывали на то, что здесь добывался песок. При этом лицензии на такую деятельность у компании не было, а сам участок предназначался для с/х производства.

В отношении организации завели административное дело по статье за использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ). Материалы передали в Росреестр.

Однако начальник шебекинского отдела — главный госинспектор по охране и использованию земель в январе 2022 года прекратил производство по делу, так как в нём не нашли состава нарушения. Основанием для такого вывода стала копия договора аренды участка, согласно которому землю в день заключения договора передали в пользование главе КФХ на неопределённый срок. Копию передал представитель «Таволжанского лосося».

С таким решением не согласились в местной прокуратуре. Разбирательство в итоге продолжилось в суде.

Шебекинский районный суд удовлетворил протест прокуратуры. Как установили в суде, должностное лицо, которое рассматривало дело, не проверило, были ли прописанные в договоре аренды обязательства действительными, передали ли участок главе КФХ по факту, производились ли расчёты по договору аренды. Кроме этого, не опросили главу КФХ, а подлинник договора аренды к материалам дела не приобщили. Не выяснили и то, кому принадлежал погрузчик, стоявший рядом с котлованом.

В итоге дело вернули на новое рассмотрение. Решение не вступило в законную силу.

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