На сельхозучастке «Таволжанского лосося» под Белгородом незаконно добывали песок

Во время проверки в ноябре 2021 года на участке ООО «Таволжанский Лосось» прокуроры, сотрудники Росреестра и экоохотнадзора обнаружили котлован и свежие следы землеройной техники и грузовиков, которые указывали на то, что здесь добывался песок. При этом лицензии на такую деятельность у компании не было, а сам участок предназначался для с/х производства.