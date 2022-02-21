Мрачный бизнес: кто зарабатывает на перевозке умерших в Белгородской области

Posted 21 февраля 2022, 17:10
Published 21 февраля 2022, 17:10
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
В ответе на запрос «Бел.Ру» региональное правительство сообщило, что в 2021 году контракты на транспортировку тел умерших граждан были заключены с частными компаниями:
Отмечается, что старооскольская муниципальная организация заключила один контракт на транспортировку в морг 1000 умерших людей. А в Губкинском горокурге заключили два договора на перевозку умерших во внебольничных условиях с одним и тем же юрлицом — ИП Титовский В.И. на общую сумму в 3 млн рублей.
С 2016 года в регионе активно заключали договоры с тремя организациями. При этом в региональном правительстве редакции «Бел.Ру» заявили, что доставкой тел в морги в регионе занимается 51 частная компания, из которых 44 работают по Белгороду.
С помощью аналитической системы «Маркер» (ранее «СПАРК-Маркетинг») удалось найти лишь одну закупку за 2021 год на услуги по транспортировке тел. При этом с 2016 года, если верить системе, муниципальные ведомства заключали договоры с одними и теми же организациями.
Редакция «Бел.Ру» проанализировала, кому доставались контракты на услуги по перевозке скончавшихся граждан в морг с 2016 года и на какие суммы.
Организация является самым высокооплачиваемым муниципальными властями поставщиком услуг транспортировки тел скончавшихся людей. С ИП Титовский управление жилищно-коммунального комплекса и системы жизнеобеспечения администрации Губкинского горокруга (УЖКК) заключило контракты на 7,5 млн рублей:
Среди возможных нарушений «Маркер» выявил, что на всех трёх аукционах ИП Титовский был единственным участником. Также в двух случаях контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Если верить аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», то организация занимается транспортировкой умерших не первый год. Из 12 аукционов, в которых участвовала, она выиграла в 11.
Стоит отметить, что до договоров с губкинским УЖКК она заключала контракты с МУП «Автодор». Последняя компания является крупнейшим заказчиком у ИП Титовский — 62,5% от общего числа контрактов. Однако УЖКК заплатило за свои услуги в разы больше — 7,5 млн рублей против 4,5 млн рублей от «Автодора».
С «Городской похоронной службой» контракты заключало МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа». За всё время с компанией заключили три договора на 1,6 млн рублей на услуги по транспортировке умерших:
Во время торгов в 2013 году экономия контракта превысила 25%, а потом организация ещё ждала, пока ей оплатят работу, отмечает «Маркер». После договоры о сотрудничестве не заключали шесть лет. На последних двух аукционах «Городская похоронная служба» была единственным участником торгов.
По данным «СПАРКа», ООО «Городская похоронная служба» зарегистрировано в 1995 году в Старом Осколе. Её директором является Туголуков Валерий Иванович.
За 2020 год предприятие выручило от продажи более 37,7 млн рублей, чистая прибыль составила 1,9 млн рублей.
Стоит отметить, что управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа является крупнейшим заказчиком у «Городской похоронной службы». Помимо договоров на транспортировку умерших, организация заключала с подрядчиком контракты на погребение людей без родственников.
Всего компания выиграла 23 аукциона. Один раз её включили в реестр недобросовестных поставщиков. Это произошло в 2015 году, отмечает «Маркер».
На транспортировку граждан, умерших во внебольничных условиях, с организацией заключило контракт на 4390 рублей МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа». Договор на такую низкую, по сравнению с другими закупками, сумму оформили в 2018 году.
При этом отмечается, что эти деньги ИП Туголуков должен транспортировать 878 человек. Единица услуги оценивается в пять рублей.
Контракт в феврале 2019 года расторгли по соглашению сторон в связи с фактическим исполнением на сумму 4090 рублей.
«Маркер» нашёл сразу восемь нарушений. В их числе — контракт не по цене заявки исполнителя, экономия больше 25% и повышение цены.
Стоит отметить, что всего ИП Туголуков заключил 13 госконтрактов на 2,5 млн рублей. Пять договоров оформлены именно с МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа». Они касаются оказания услуг по погребению умерших.
«СПАРК» также нашёл и другие контракты на транспортировку скончавшихся в морг, однако цена там не отображается.
Стоит отметить, что ИП Туголуков начал участвовать в аукционах после внесения ООО «Городская похоронная служба» в реестр недобросовестных поставщиков — в 2015 году. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные «СПАРКа». Также система видит Туголукова Владимира Валериевича и Туголукова Валерия Ивановича как возможных родственников.
Отследить, кто занимается перевозкой тел умерших граждан в морг в Белгороде, не удалось. В правительстве редакции заявили, что услуги по доставке скончавшихся осуществляет МКУ «Горритуалсервис». Данные о деятельности предприятия «СПАРК» не отображает, потому что организация муниципальная.
Также этим занимаются 44 организации и индивидуальных предпринимателя.
По данным регионального правительства, в Белгороде «Горритуалсервис» за 2021 год перевёз 592 тела, в Старооскольском городском округе транспортировали 689 умерших, в Губкинском горокруге — 744, а в Борисовском районе — 70.