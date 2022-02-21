Мрачный бизнес: кто зарабатывает на перевозке умерших в Белгородской области

Во время торгов в 2013 году экономия контракта превысила 25%, а потом организация ещё ждала, пока ей оплатят работу, отмечает «Маркер». После договоры о сотрудничестве не заключали шесть лет. На последних двух аукционах «Городская похоронная служба» была единственным участником торгов.