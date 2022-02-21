Для рекультивации свалки в Белгороде не хватает 628 млн рублей

Posted 21 февраля 2022, 08:02
Published 21 февраля 2022, 08:02
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
Как отметил мэр Белгорода Антон Иванов, городскую свалку включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Её должны рекультивировать с 2023 по 2024 год. На сегодняшний день общий объём накопленных отходов составляет 1,2 млн кубометров.
В феврале 2021 года мэрия Белгорода заключила муниципальный контракт с компанией «Геотехпроект» на выполнение работ по разработке и прохождению главной экологической экспертизы до 1 октября.
В июне 2021 года администрация города провела публичные слушания. После этого в адрес проекта Росприроднадзор вынес ряд замечаний, которые в течение трёх месяцев (с августа по октябрь) устраняли.
Но и после исправления недочётов Росприроднадзор вынес отрицательное заключение по проекту. Поэтому сейчас подрядчик устраняет эти замечания.
Поскольку было выдано отрицательное заключение, с 18 января по 25 февраля мы проводим повторные публичные слушания. После чего даём проект с устранёнными замечаниями на главную экологическую экспертизу, которая завершится 11 мая 2022 года. Антон Иванов
Если проект пройдёт экспертизу, региональные власти успеют до 18 мая 2022 года подать заявку на выделение федеральных средств в рамках софинансирования для рекультивации свалки.
В целом на рекультивацию необходимо 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено, предположительно, не более 25 млн рублей на 1 гектар. Это порядка 500 млн рублей. Ещё 432 млн рублей выделено на работы в 2022 году из областного бюджета. Как отметил министр финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, на работы в рамках проекта рекультивации свалки необходимо ещё 628 млн рублей.
Минприроды хочет, чтобы было 25 млн рублей за гектар. Но свалки абсолютно разные, разный объём накоплений, разная стоимость. Нельзя равнять свалку в Грайвороне, где был заложен только вывоз на другой полигон, и в Белгороде, где заложены укрепительные работы по фильтрату, газоотводные шахты. Предварительно разговор идёт о 25 млн рублей за гектар. По результатам подачи заявки сумма может быть изменена в большую сторону. Гарантированно мы получим 500 млн рублей.Константин Полежаев, заместитель губернатора Белгородской области