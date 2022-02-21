Для рекультивации свалки в Белгороде не хватает 628 млн рублей

Минприроды хочет, чтобы было 25 млн рублей за гектар. Но свалки абсолютно разные, разный объём накоплений, разная стоимость. Нельзя равнять свалку в Грайвороне, где был заложен только вывоз на другой полигон, и в Белгороде, где заложены укрепительные работы по фильтрату, газоотводные шахты. Предварительно разговор идёт о 25 млн рублей за гектар. По результатам подачи заявки сумма может быть изменена в большую сторону. Гарантированно мы получим 500 млн рублей.Константин Полежаев, заместитель губернатора Белгородской области