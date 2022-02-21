bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2022, 08:02

Published 21 февраля 2022, 08:02

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

Для рекультивации свалки в Белгороде не хватает 628 млн рублей

21 февраля 2022, 08:02
Сюжет
Новости Белгорода
На еженедельном оперативном совещании с главой региона Вячеславом Гладковым обсудили вопрос рекультивации мусорного полигона в Белгороде. Всего необходимо 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета готовы выделить 25 млн рублей за гектар. Однако этой суммы не хватит.

Как отметил мэр Белгорода Антон Иванов, городскую свалку включили в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Её должны рекультивировать с 2023 по 2024 год. На сегодняшний день общий объём накопленных отходов составляет 1,2 млн кубометров.

В феврале 2021 года мэрия Белгорода заключила муниципальный контракт с компанией «Геотехпроект» на выполнение работ по разработке и прохождению главной экологической экспертизы до 1 октября.

В июне 2021 года администрация города провела публичные слушания. После этого в адрес проекта Росприроднадзор вынес ряд замечаний, которые в течение трёх месяцев (с августа по октябрь) устраняли.

Но и после исправления недочётов Росприроднадзор вынес отрицательное заключение по проекту. Поэтому сейчас подрядчик устраняет эти замечания.

Поскольку было выдано отрицательное заключение, с 18 января по 25 февраля мы проводим повторные публичные слушания. После чего даём проект с устранёнными замечаниями на главную экологическую экспертизу, которая завершится 11 мая 2022 года. Антон Иванов

Если проект пройдёт экспертизу, региональные власти успеют до 18 мая 2022 года подать заявку на выделение федеральных средств в рамках софинансирования для рекультивации свалки.

В целом на рекультивацию необходимо 1,5 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено, предположительно, не более 25 млн рублей на 1 гектар. Это порядка 500 млн рублей. Ещё 432 млн рублей выделено на работы в 2022 году из областного бюджета. Как отметил министр финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, на работы в рамках проекта рекультивации свалки необходимо ещё 628 млн рублей.

Минприроды хочет, чтобы было 25 млн рублей за гектар. Но свалки абсолютно разные, разный объём накоплений, разная стоимость. Нельзя равнять свалку в Грайвороне, где был заложен только вывоз на другой полигон, и в Белгороде, где заложены укрепительные работы по фильтрату, газоотводные шахты. Предварительно разговор идёт о 25 млн рублей за гектар. По результатам подачи заявки сумма может быть изменена в большую сторону. Гарантированно мы получим 500 млн рублей.Константин Полежаев, заместитель губернатора Белгородской области

#Новости#Город#Константин Полежаев#Свалка#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Гладков#Рекультивация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика