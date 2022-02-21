Белгородский следком ищет водителя автобуса, в котором девочка сломала ногу

Posted 21 февраля 2022, 10:11
Published 21 февраля 2022, 10:11
Modified 1 декабря, 08:17
Updated 1 декабря, 08:17
Следком заинтересовался историей с пострадавшей в автобусе девочкой. Новость о происшествии сотрудники ведомства прочитали в Сети.
Следователи ищут водителя и автобус, в котором произошла история, а также пострадавшую сторону. Сотрудники СК установят обстоятельства поездки, а также то, соблюдались или нет правила безопасности при перевозке пассажиров. Проверят и то, насколько сильно пострадала девочка.
Происшествие случилось 19 февраля в Белгороде в час пик в автобусе № 24. 11-летняя девочка стояла на ступеньках возле передней двери, так как автобус был переполнен. Юной пассажирке защемило ногу: уже в травмпункте специалисты заявили, что это перелом.
Мать пострадавшей девочки рассказала «Бел.Ру», что ещё не обращалась в полицию и Единую транспортную компанию.