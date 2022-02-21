bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2022, 10:11

Published 21 февраля 2022, 10:11

Modified 1 декабря, 08:17

Updated 1 декабря, 08:17

Белгородский следком ищет водителя автобуса, в котором девочка сломала ногу

21 февраля 2022, 10:11
Сюжет
Автобус
Юная пассажирка повредила ногу в переполненном автобусе. Следственный комитет ищет транспорт, в котором случилось происшествие, водителя, а также пострадавшую сторону. Мать девочки ранее рассказала «Бел.Ру», что ещё не забрала необходимые документы из травмпункта, поэтому не обращалась к правоохранителям и в ЕТК.

Следком заинтересовался историей с пострадавшей в автобусе девочкой. Новость о происшествии сотрудники ведомства прочитали в Сети.

Следователи ищут водителя и автобус, в котором произошла история, а также пострадавшую сторону. Сотрудники СК установят обстоятельства поездки, а также то, соблюдались или нет правила безопасности при перевозке пассажиров. Проверят и то, насколько сильно пострадала девочка.

Происшествие случилось 19 февраля в Белгороде в час пик в автобусе № 24. 11-летняя девочка стояла на ступеньках возле передней двери, так как автобус был переполнен. Юной пассажирке защемило ногу: уже в травмпункте специалисты заявили, что это перелом.

Мать пострадавшей девочки рассказала «Бел.Ру», что ещё не обращалась в полицию и Единую транспортную компанию.

#Новости#Происшествия#Следственный комитет#Автобус#Проверка#Новости Белгорода#Девочка#Белгород#Перелом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика