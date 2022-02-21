Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Банк «Русский стандарт» оштрафовали за частые звонки белгородке

21 февраля 11:04
Фото: сайт банка "Русский стандарт"
Банк пытался взыскать с жительницы Северного долги, однако нарушил законодательство и в итоге выплатил 50 тыс. рублей за административное правонарушение, сообщили в региональном УФССП.

Банку «Русский стандарт» пришлось заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение частоты взаимодействия с должницей.

Жительница посёлка Северный задолжала банку — женщина оформила кредитную карту, а свои обязательства не выполнила. Банк пытался взыскать долги с белгородки посредством звонков и СМС-сообщений, нарушив при этом частоту взаимодействия.

Должница обратилась к судебным приставам. В ходе проверки они установили, что банк действительно нарушил права белгородки. Сотрудники банка звонили должнице более восьми раз за месяц.

Против банка составили административный протокол. Его вина в совершении административного правонарушения была доказана. Установленный штраф организация заплатила в полном объёме.

#Новости#Штраф#Нарушения#Судебные приставы#Банк русский стандарт#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59