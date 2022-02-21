Банк «Русский стандарт» оштрафовали за частые звонки белгородке

Банку «Русский стандарт» пришлось заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение частоты взаимодействия с должницей.
Жительница посёлка Северный задолжала банку — женщина оформила кредитную карту, а свои обязательства не выполнила. Банк пытался взыскать долги с белгородки посредством звонков и СМС-сообщений, нарушив при этом частоту взаимодействия.
Должница обратилась к судебным приставам. В ходе проверки они установили, что банк действительно нарушил права белгородки. Сотрудники банка звонили должнице более восьми раз за месяц.
Против банка составили административный протокол. Его вина в совершении административного правонарушения была доказана. Установленный штраф организация заплатила в полном объёме.