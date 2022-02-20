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В Белгородской области сокращается количество заболевших коронавирусом

20 февраля 09:34
Фото: pixabay.com
За последние сутки в регионе ковид обнаружили у 1166 человек. Общее число инфицированных составило 109 713. Не справились с болезнью ещё три пациента, сообщили в областном правительстве.

Согласно официальным данным, наибольший суточный прирост по количеству заболевших зарегистрировали в Старооскольском горокруге. В муниципалитете заболели 470 человек. На втором месте Белгород — суточный прирост составил 226 инфицированных. Ещё 90 человек заболели в Губкинском горокруге. Всего за последние сутки в Белгородской области заболели 1166 человек. Общее число инфицированных достигло 109 713 человек.

Ещё три пациента умерли. С вирусом не справилась 79-летняя жительница Старооскольского горокруга, которая лечилась в горбольнице № 2, 68-летний житель Белгорода, который лечился в Борисовской ЦРБ, и 41-летняя жительница Старооскольского горокруга. Она лечилась в Старооскольской окружной больнице. С начала пандемии в регионе от ковида умер 2001 человек.

Фото: правительство Белгородской области

Выздороветь удалось за сутки 157 пациентам. Общее число избавившихся от коронавируса составило 87 675.

На сегодняшний день в стационарах области 1709 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 49 человек.

Фото: правительство Белгородской области

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