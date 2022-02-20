В Белгородской области сокращается количество заболевших коронавирусом

Ещё три пациента умерли. С вирусом не справилась 79-летняя жительница Старооскольского горокруга, которая лечилась в горбольнице № 2, 68-летний житель Белгорода, который лечился в Борисовской ЦРБ, и 41-летняя жительница Старооскольского горокруга. Она лечилась в Старооскольской окружной больнице. С начала пандемии в регионе от ковида умер 2001 человек.