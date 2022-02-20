Следователи начали проверку инцидента с провалившейся под землю белгородкой

Жительница Губкина провалилась под землю на глубину больше двух метров. ЧП произошло в центре города. Под ногами белгородки провалилась плитка на пешеходной дорожке рядом с канализационным колодцем. На место приехали спасатели. Они помогли женщине выбраться из ямы.