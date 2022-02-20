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Следователи начали проверку инцидента с провалившейся под землю белгородкой

20 февраля 12:47
Фото: ЧП Белгородская область
19 февраля в центре Губкина женщина провалилась под землю. Белгородка избежала тяжёлых травм. Следователи организовали проверку, сообщили в региональном ведомстве.

Жительница Губкина провалилась под землю на глубину больше двух метров. ЧП произошло в центре города. Под ногами белгородки провалилась плитка на пешеходной дорожке рядом с канализационным колодцем. На место приехали спасатели. Они помогли женщине выбраться из ямы.

Также к месту происшествия подъехала скорая помощь. Медики забрали женщину в больницу.

Информацию в Сети обнаружили правоохранители. В региональном следкоме сообщили, что в Губкине пострадала 39-летняя местная жительница. После того, как ей окажут медпомощь, женщину опросят следователи. Также они установят очевидцев произошедшего.

В настоящее время сотрудники ведомства направили в администрацию Губкина запрос о времени проведения работ с ливнёвкой в районе обрушения тротуарной плитки. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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