Наперегонки с холодом: белгородцы проплыли 25 метров в холодной воде

Как самый старый моржака хочу сказать, что сейчас мы идёт к рекорду, который был в Старом Осколе. Тогда зрителей было около тысячи, они пошли на лёд, который под ними провалился, поэтому будьте аккуратней. Я очень рад, что у нас столько участников, когда 35 лет назад я плавал один от Белгородской области, мы команду даже не могли собрать.Юрий Помельников, советник регионального департамента ВГТРК