Наперегонки с холодом: белгородцы проплыли 25 метров в холодной воде

Posted 20 февраля 2022, 13:37
Published 20 февраля 2022, 13:37
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Сегодня, 20 февраля, на белгородском городском пляже прошёл чемпионат по зимнему плаванию. Участники соревнования прибыли из разных городов страны: Москва, Нижний Новгород, Курск, Брянск, Воронеж, поэтому чемпионат принял межрегиональный формат.
Очень приятно, что собралось столько много людей. Желаю вам успехов в соревновании и хорошего настроения.Михаил Носков, руководитель управление по физической культуре и спорту Белгорода
Участники должны были проплыть вольным стилем 25 метров. Отважились 17 девушек и 59 мужчин. Их разделили на несколько возрастных групп: 18-30, 30-40, 40-60, а также 60 лет и старше. В каждой номинации выбрали победителей, им вручили медали и спонсорские подарки. Без подарка никто не ушёл — за участие и смелость памятной медалью наградили всех.
Как самый старый моржака хочу сказать, что сейчас мы идёт к рекорду, который был в Старом Осколе. Тогда зрителей было около тысячи, они пошли на лёд, который под ними провалился, поэтому будьте аккуратней. Я очень рад, что у нас столько участников, когда 35 лет назад я плавал один от Белгородской области, мы команду даже не могли собрать.Юрий Помельников, советник регионального департамента ВГТРК
Самым юным пловцом стал 11-летний мальчик, а самому взрослому участнику, который принял вызов на заплыв, — 87 лет.
Проплыть в холодной воде 25 метров приехали не только за победой, но и для моржевания.
Закаляться холодной водой я начала 10 лет назад. Сейчас мне 55 и я практически не болею. Я часто закаляюсь, занимаюсь спортом, в Старом Осколе моржую. Это неописуемые ощущения, сразу прибавляются силы, гармония в организме. Не нужно бояться холодной воды, попробуйте дать своему организму ощутить эти эмоции. Лучше подойти постепенно к закаливанию: ходите в баню, бассейн, принимайте прохладный душ. Это здорово, вам понравится.Участница чемпиона по зимнему плаванию
Для некоторых участников заплыв не был в новинку, они уже не в первый раз проверяют свою силы. Но были и те, кто окунался в холодную воду впервые.
Я никогда не плавала в холодной воде. Но сейчас почувствовала в себе уверенность, я не боялась плыть, было немного прохладно, но потом привыкаешь. Не ожидала, что выиграю, я очень рада.Марина Кузнецова, победительницы чемпиона по зимнему плаванию
Чтобы гости и участники не успели замёрзнуть, им наливали травяной чай и угощали бубликами и печеньем. На пляже патрулировали сотрудники МЧС и медики.