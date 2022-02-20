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Posted 20 февраля 2022, 13:34

Published 20 февраля 2022, 13:34

Modified 1 декабря, 08:22

Updated 1 декабря, 08:22

Беженцы из ДНР недовольны условиями размещения

20 февраля 2022, 13:34
Сюжет
Беженцы
В Ростовской области около 200 беженцев не пошли на ужин, протестуя против сложившейся ситуации, рассказали волонтёры журналисту RostovGazeta.

Корреспондент издания побеседовал с волонтёром, который оказывает помощь беженцам из ДНР. Тот рассказал, что около двухсот приехавших отказались идти на ужин. Так они выразили протест, но причины его не объяснили.

В Ростовскую область приехали тысячи беженцев из-за возможного начала военных действий. Прибывших селят в пунктах временного размещения, в детских лагерях и санаториях.

Ранее сообщалось, что беженцам не нравятся условия, в которых их размещают. Люди не оценили удобства в детском лагере под Таганрогом. Горячее питание им пообещали лишь со вторника.

20 февраля появилась информация от МЧС России, что поезд с беженцами может прибыть и в Белгородскую область. Однако в правительстве региона пока её не подтвердили. Накануне белгородские власти заявили, что готовы оказать любую помощь и поддержку беженцам из ДНР и ЛНР.

#Евгений Грицков#Новости#Общество#Ростов-на-дону#Беженцы#ДНР#Протест
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