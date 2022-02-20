Беженцы из ДНР недовольны условиями размещения

20 февраля появилась информация от МЧС России, что поезд с беженцами может прибыть и в Белгородскую область. Однако в правительстве региона пока её не подтвердили. Накануне белгородские власти заявили, что готовы оказать любую помощь и поддержку беженцам из ДНР и ЛНР.