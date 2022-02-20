Беженцы из ДНР недовольны условиями размещения

Posted 20 февраля 2022, 13:34
Published 20 февраля 2022, 13:34
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
Корреспондент издания побеседовал с волонтёром, который оказывает помощь беженцам из ДНР. Тот рассказал, что около двухсот приехавших отказались идти на ужин. Так они выразили протест, но причины его не объяснили.
В Ростовскую область приехали тысячи беженцев из-за возможного начала военных действий. Прибывших селят в пунктах временного размещения, в детских лагерях и санаториях.
Ранее сообщалось, что беженцам не нравятся условия, в которых их размещают. Люди не оценили удобства в детском лагере под Таганрогом. Горячее питание им пообещали лишь со вторника.
20 февраля появилась информация от МЧС России, что поезд с беженцами может прибыть и в Белгородскую область. Однако в правительстве региона пока её не подтвердили. Накануне белгородские власти заявили, что готовы оказать любую помощь и поддержку беженцам из ДНР и ЛНР.