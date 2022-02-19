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Posted 19 февраля 2022, 12:41

Published 19 февраля 2022, 12:41

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Белгороде может появиться новая скульптурная композиция

19 февраля 2022, 12:41
Возле БелГУ предлагается установить четыре стелы и звонницу в центре. Разместить композицию могут рядом с главным корпусом вуза. С идеей выступил ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин, сообщили в телеграм-канале «Пегасий».

В Белгороде может появиться скульптурная композиция «Гордость и слава Земли Белгородской». Её предложил установить возле главного корпуса НИУ «БелГУ» ректор вуза Олег Полухин.

Композиция представляет собой четыре стелы с изображениями выдающихся белгородцев. В центре расположится звонница.

Скульптурную композицию хотят установить к 295-летию Белгородской губернии.

Напомним, что народный мастер Владимир Ерохин предложил установить в Белгороде стелу «Дети войны». Мэр Антон Иванов поддержал его идею и предложил развивать её в рамках проекта рекреационной зоны за музеем-диорамой.

Сам проект парка мирного времени ранее вызвал бурные обсуждения среди горожан. К спору привело предложение перенести памятник павшим в Афганистане и танки. Ситуацию комментировали в том числе губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов.

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