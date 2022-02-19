В Белгороде может появиться новая скульптурная композиция

Возле БелГУ предлагается установить четыре стелы и звонницу в центре. Разместить композицию могут рядом с главным корпусом вуза. С идеей выступил ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин, сообщили в телеграм-канале «Пегасий».