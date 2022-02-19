В Белгороде может появиться новая скульптурная композиция

Posted 19 февраля 2022, 12:41
Published 19 февраля 2022, 12:41
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В Белгороде может появиться скульптурная композиция «Гордость и слава Земли Белгородской». Её предложил установить возле главного корпуса НИУ «БелГУ» ректор вуза Олег Полухин.
Композиция представляет собой четыре стелы с изображениями выдающихся белгородцев. В центре расположится звонница.
Скульптурную композицию хотят установить к 295-летию Белгородской губернии.
Напомним, что народный мастер Владимир Ерохин предложил установить в Белгороде стелу «Дети войны». Мэр Антон Иванов поддержал его идею и предложил развивать её в рамках проекта рекреационной зоны за музеем-диорамой.
Сам проект парка мирного времени ранее вызвал бурные обсуждения среди горожан. К спору привело предложение перенести памятник павшим в Афганистане и танки. Ситуацию комментировали в том числе губернатор Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов.