Пункт сбора помощи беженцам открыли в Белгороде

18 февраля Луганская и Донецкая народные республики объявили об эвакуации жителей на территорию России из-за угрозы военного вторжения Украины. В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация, главы республик призвали всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей страны. Людей эвакуируют поездами и автобусами, первые беженцы начали приезжать в Ростовскую область вечером 18 февраля. Всем переселенцам в России выплатят по 10 тыс. рублей из резервного фонда РФ.