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Posted 19 февраля 2022, 17:31

Published 19 февраля 2022, 17:31

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Пункт сбора помощи беженцам открыли в Белгороде

19 февраля 2022, 17:31
Сюжет
Беженцы
Пункт приёма гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР открыли в Белгороде на базе Красного Креста, сообщили в областном правительстве.

В пункте собирают вещи, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, одеяла, подушки, постельное бельё, полотенца, предметы личной гигиены. В центре работают волонтёры штаба #МыВместе, которые принимают у населения посильную помощь.

Пункт работает с 09:00 до 17:00 на проспекте Богдана Хмельницкого, 181 (региональный Красный Крест).

Подробности можно узнать по телефонам: (4722) 35-76-97 и 35-76-95.

Напомним, ранее правительство Белгородской области подтвердило готовность региона принять беженцев из ДНР и ЛНР в случае необходимости.

18 февраля Луганская и Донецкая народные республики объявили об эвакуации жителей на территорию России из-за угрозы военного вторжения Украины. В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация, главы республик призвали всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей страны. Людей эвакуируют поездами и автобусами, первые беженцы начали приезжать в Ростовскую область вечером 18 февраля. Всем переселенцам в России выплатят по 10 тыс. рублей из резервного фонда РФ.

#Новости#Общество#Гуманитарная помощь#Беженцы#Новости Белгорода
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