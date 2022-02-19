Пункт сбора помощи беженцам открыли в Белгороде

Posted 19 февраля 2022, 17:31
Published 19 февраля 2022, 17:31
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
В пункте собирают вещи, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, одеяла, подушки, постельное бельё, полотенца, предметы личной гигиены. В центре работают волонтёры штаба #МыВместе, которые принимают у населения посильную помощь.
Пункт работает с 09:00 до 17:00 на проспекте Богдана Хмельницкого, 181 (региональный Красный Крест).
Подробности можно узнать по телефонам: (4722) 35-76-97 и 35-76-95.
Напомним, ранее правительство Белгородской области подтвердило готовность региона принять беженцев из ДНР и ЛНР в случае необходимости.
18 февраля Луганская и Донецкая народные республики объявили об эвакуации жителей на территорию России из-за угрозы военного вторжения Украины. В ДНР и ЛНР объявлена мобилизация, главы республик призвали всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту своей страны. Людей эвакуируют поездами и автобусами, первые беженцы начали приезжать в Ростовскую область вечером 18 февраля. Всем переселенцам в России выплатят по 10 тыс. рублей из резервного фонда РФ.