Белгородские лыжники поддержали Александра Большунова: фото

Рано утром 19 февраля на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошёл забег в поддержку спортсмена Александра Большунова. Белгородцы стартовали в 09:00. Желающие пробежали дистанцию вместе с лыжником. Остальные наблюдали за ходом соревнований на большом экране и болели за россиянина.