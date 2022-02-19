Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородские лыжники поддержали Александра Большунова: фото

19 февраля 13:30
Фото: группа администрации Белгорода во «ВКонтакте»
19 февраля белгородцы собрались на велолыжероллерной трассе «Олимпия», чтобы провести забег в поддержку спортсмена. До вечера в урочище Массив будет продолжаться и «возрастной» лыжный супермарафон, сообщили в пресс-службе мэрии.

Рано утром 19 февраля на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошёл забег в поддержку спортсмена Александра Большунова. Белгородцы стартовали в 09:00. Желающие пробежали дистанцию вместе с лыжником. Остальные наблюдали за ходом соревнований на большом экране и болели за россиянина.

Отметим, что Александр Большунов в итоге выиграл золото. Это его третья золотая медаль на Олимпийских играх в Пекине. Второе место в масс-старте занял Иван Якимушкин.

Как сообщили в Олимпийском комитете России, 25-летний уроженец Брянской области Александр Большунов станет знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия Игр. Напомним, что на открытии Олимпиады флаг несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв — бывший игрок ХК «Белгород».

В Белгороде тем временем продолжается супермарафон «Преодолей свой возраст». Согласно правилам, участники должны пройти на лыжах дистанцию в километрах равную возрасту в годах. Церемония закрытия соревнований начнётся в 18:00.

А завтра, 20 февраля, в Белгороде пройдёт чемпионат по зимнему плаванию. Начало — в 10:00, пройдёт он на городском пляже.

Материалы по теме
«Лыжню России» в Белгороде перенесли из-за ковидаПенсионеров Белгорода приглашают на «возрастной» лыжный супермарафон
#Новости#Белгород#Олимпия#Александр Большунов#Олимпийские игры#Лыжи#Фоторепортаж#Новости Белгорода#Спорт
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59