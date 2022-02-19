Белгородские лыжники поддержали Александра Большунова: фото

Рано утром 19 февраля на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошёл забег в поддержку спортсмена Александра Большунова. Белгородцы стартовали в 09:00. Желающие пробежали дистанцию вместе с лыжником. Остальные наблюдали за ходом соревнований на большом экране и болели за россиянина.
Отметим, что Александр Большунов в итоге выиграл золото. Это его третья золотая медаль на Олимпийских играх в Пекине. Второе место в масс-старте занял Иван Якимушкин.
Как сообщили в Олимпийском комитете России, 25-летний уроженец Брянской области Александр Большунов станет знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия Игр. Напомним, что на открытии Олимпиады флаг несли конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачёв — бывший игрок ХК «Белгород».
В Белгороде тем временем продолжается супермарафон «Преодолей свой возраст». Согласно правилам, участники должны пройти на лыжах дистанцию в километрах равную возрасту в годах. Церемония закрытия соревнований начнётся в 18:00.
А завтра, 20 февраля, в Белгороде пройдёт чемпионат по зимнему плаванию. Начало — в 10:00, пройдёт он на городском пляже.