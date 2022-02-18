Женатый белгородец побоялся разоблачения в измене и заплатил аферистам

Posted 18 февраля 2022, 09:09
Published 18 февраля 2022, 09:09
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
В областном центре женатый мужчина заплатил мошенникам деньги после посещения сайта интим-услуг, поскольку побоялся разоблачения перед супругой. Белгородец заплатил 18 тыс. рублей.
Мужчина обратился в полицию. Как рассказал потерпевший, он зашёл на сайт и начал звонить девушкам. Вскоре с ним связался неизвестный и сказал, что посещение интернет-ресурса якобы платное. Аферист потребовал перевести деньги. Белгородец испугался, что в случае дальнейших звонков супруга обо всём узнает, поэтому отправил деньги аферистам. Но потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Всего за сутки в регионе зарегистрировали 14 случаев мошенничества. Белгородцы перевели аферистам за день в общей сложности 1,9 млн рублей, 1,3 млн из этих денег были кредитными.