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Posted 18 февраля 2022, 09:09

Published 18 февраля 2022, 09:09

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

Женатый белгородец побоялся разоблачения в измене и заплатил аферистам

18 февраля 2022, 09:09
Белгородец зашёл на сайт интим-услуг и звонил девушкам по указанным в объявлении номерам. Позже с ним связался неизвестный, сказал, что посещение сайта платное, и потребовал 18 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

В областном центре женатый мужчина заплатил мошенникам деньги после посещения сайта интим-услуг, поскольку побоялся разоблачения перед супругой. Белгородец заплатил 18 тыс. рублей.

Мужчина обратился в полицию. Как рассказал потерпевший, он зашёл на сайт и начал звонить девушкам. Вскоре с ним связался неизвестный и сказал, что посещение интернет-ресурса якобы платное. Аферист потребовал перевести деньги. Белгородец испугался, что в случае дальнейших звонков супруга обо всём узнает, поэтому отправил деньги аферистам. Но потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Всего за сутки в регионе зарегистрировали 14 случаев мошенничества. Белгородцы перевели аферистам за день в общей сложности 1,9 млн рублей, 1,3 млн из этих денег были кредитными.

#Новости#Происшествия#Мошенники#Звонки#Проститутка
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