Женатый белгородец побоялся разоблачения в измене и заплатил аферистам

Мужчина обратился в полицию. Как рассказал потерпевший, он зашёл на сайт и начал звонить девушкам. Вскоре с ним связался неизвестный и сказал, что посещение интернет-ресурса якобы платное. Аферист потребовал перевести деньги. Белгородец испугался, что в случае дальнейших звонков супруга обо всём узнает, поэтому отправил деньги аферистам. Но потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.