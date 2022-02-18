Телевышка поздравит белгородцев с Днём защитника Отечества

23 февраля в Белгороде включат подсветку башни РТРС в честь праздника. Включатся подсветки телебашен и в ряде других городов: Твери, Туле, Екатеринбурге, Саратове и Пензе. На фасаде Останкинской телебашни в Москве включат трансляцию с поздравлением, пишут в издании.
Транслировать поздравления с праздником на медиафасадах Останкинской башни будут с полуночи 23 февраля и до конца дня. В период с восьми утра и до полуночи на медиафасадах башни также будет появляться видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!». С 17:00 на телебашне включится праздничная подсветка.
Жителей Ростова-на-Дону поздравят анимированным флагом России, изображением танка, звёзд и георгиевской ленты. В Перми на башне включат «танцующий» эффект, калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды. В Казани башня РТРС окрасится в камуфляжные цвета, а в Нижнем Новгороде появится надпись «С 23 февраля» на фоне мерцающих гирлянд и российского триколора.