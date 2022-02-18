Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Телевышка поздравит белгородцев с Днём защитника Отечества

18 февраля 12:28
Фото: Бел.Ру
В День защитника Отечества в ряде российских городов на телебашнях включат подсветки, а на фасаде Останкинской башни пройдёт трансляция поздравления с праздником. Об этом сообщает ТАСС.

23 февраля в Белгороде включат подсветку башни РТРС в честь праздника. Включатся подсветки телебашен и в ряде других городов: Твери, Туле, Екатеринбурге, Саратове и Пензе. На фасаде Останкинской телебашни в Москве включат трансляцию с поздравлением, пишут в издании.

Транслировать поздравления с праздником на медиафасадах Останкинской башни будут с полуночи 23 февраля и до конца дня. В период с восьми утра и до полуночи на медиафасадах башни также будет появляться видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!». С 17:00 на телебашне включится праздничная подсветка.

Жителей Ростова-на-Дону поздравят анимированным флагом России, изображением танка, звёзд и георгиевской ленты. В Перми на башне включат «танцующий» эффект, калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды. В Казани башня РТРС окрасится в камуфляжные цвета, а в Нижнем Новгороде появится надпись «С 23 февраля» на фоне мерцающих гирлянд и российского триколора.

Материалы по теме
На телевышке в Белгороде включат подсветку в День семьи, любви и верностиПод Старым Осколом на телевышке нашли тело мужчиныЦентр художественной гимнастики в Белгороде построят на месте старой телевышки
#Новости#Телевышка#День защитника Отечества#23 февраля#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59