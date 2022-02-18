Телевышка поздравит белгородцев с Днём защитника Отечества

Транслировать поздравления с праздником на медиафасадах Останкинской башни будут с полуночи 23 февраля и до конца дня. В период с восьми утра и до полуночи на медиафасадах башни также будет появляться видеопоздравление Смоленскому метромосту: «Метромост, ты мой герой!». С 17:00 на телебашне включится праздничная подсветка.