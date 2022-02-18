Суд вынес наказание сообщившему о бомбе в торговом центре белгородцу

30-летний житель Старого Оскола сообщил по телефону о том, что в одном из ТЦ города произойдёт взрыв. Как стало известно «Бел.Ру», мужчина позвонил в дежурную часть 29 мая 2021 года. На место выехали спецслужбы — взрывоопасных предметов они не нашли.