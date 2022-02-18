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Суд вынес наказание сообщившему о бомбе в торговом центре белгородцу

18 февраля 13:10
Фото: «Бел.Ру»
Мужчина придумал историю о готовящемся взрыве в торговом центре. На место приехали спецслужбы, но источника опасности они не обнаружили. Для звонившего горожанина история закончилась уголовным делом и судом, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

30-летний житель Старого Оскола сообщил по телефону о том, что в одном из ТЦ города произойдёт взрыв. Как стало известно «Бел.Ру», мужчина позвонил в дежурную часть 29 мая 2021 года. На место выехали спецслужбы — взрывоопасных предметов они не нашли.

Мужчину задержали. Против него завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ).

Максимально суровое наказание по этой статье — до восьми лет тюрьмы. Однако Старооскольский районный суд назначил мужчине год исправительных работ. Приговор вступил в силу.

Ещё один житель региона сообщил о возможных взрывах в полиции и двух образовательных учреждениях. Оказалось, что в момент звонка 56-летний мужчина был пьян. Против него завели уголовное дело.

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