Суд вынес наказание сообщившему о бомбе в торговом центре белгородцу

30-летний житель Старого Оскола сообщил по телефону о том, что в одном из ТЦ города произойдёт взрыв. Как стало известно «Бел.Ру», мужчина позвонил в дежурную часть 29 мая 2021 года. На место выехали спецслужбы — взрывоопасных предметов они не нашли.
Мужчину задержали. Против него завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ).
Максимально суровое наказание по этой статье — до восьми лет тюрьмы. Однако Старооскольский районный суд назначил мужчине год исправительных работ. Приговор вступил в силу.
Ещё один житель региона сообщил о возможных взрывах в полиции и двух образовательных учреждениях. Оказалось, что в момент звонка 56-летний мужчина был пьян. Против него завели уголовное дело.