Под Белгородом водитель фуры протаранил дорожную технику

Сюжет ДТП

В ДТП пострадали шесть машин. В аварии обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Об этом сообщили в паблике «Короча Наизнанку».

18 февраля в Корочанском районе в два часа ночи неподалёку от Бахарева моста произошло ДТП с участием сразу шести машин. Водитель «Тонара» уснул за рулём и «выбил страйк» из дорожной техники. Дорожники ремонтировали трассу в районе села Мазикино. Техника серьёзно пострадала, однако обошлось без жертв. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, есть пострадавшие. Установлено, что водитель грузовика врезался в припаркованную технику. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.