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Posted 18 февраля 2022, 07:33

Published 18 февраля 2022, 07:33

Modified 1 декабря, 08:40

Updated 1 декабря, 08:40

Под Белгородом водитель фуры протаранил дорожную технику

18 февраля 2022, 07:33
Сюжет
ДТП
В ДТП пострадали шесть машин. В аварии обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Об этом сообщили в паблике «Короча Наизнанку».

18 февраля в Корочанском районе в два часа ночи неподалёку от Бахарева моста произошло ДТП с участием сразу шести машин. Водитель «Тонара» уснул за рулём и «выбил страйк» из дорожной техники.

Дорожники ремонтировали трассу в районе села Мазикино. Техника серьёзно пострадала, однако обошлось без жертв. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, есть пострадавшие.

Установлено, что водитель грузовика врезался в припаркованную технику. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Фотофакт#Грузовик#Фура#Коммунальная техника
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