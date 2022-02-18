Под Белгородом водитель фуры протаранил дорожную технику

Posted 18 февраля 2022, 07:33
Published 18 февраля 2022, 07:33
Modified 1 декабря, 08:40
Updated 1 декабря, 08:40
18 февраля в Корочанском районе в два часа ночи неподалёку от Бахарева моста произошло ДТП с участием сразу шести машин. Водитель «Тонара» уснул за рулём и «выбил страйк» из дорожной техники.
Дорожники ремонтировали трассу в районе села Мазикино. Техника серьёзно пострадала, однако обошлось без жертв. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, есть пострадавшие.
Установлено, что водитель грузовика врезался в припаркованную технику. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели.