Под Белгородом хотят построить новый микрорайон

Помимо этого, обсудили проект ремонта Шеинской СОШ им. Героя РФ Ворновского. Сообщается, что типовые проекты использовать не будут — для каждого учреждения подберут индивидуальное решение с учётом окружающих условий и исторического контекста. Глава региона подчеркнул, что отталкиваться необходимо ещё от мнения родителей и учителей.