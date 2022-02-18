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Под Белгородом хотят построить новый микрорайон

18 февраля 06:57
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
В микрорайоне появятся 13 многоэтажек, школа на 1 тыс. мест, два детских сада, бассейн и ФОК.

В Белгородском районе в микрорайоне Новосадовый-41 планируют построить 13 новых многоэтажек на 2,5 тыс. квартир. Построят также школу на 1 тыс. мест, два детсада, бассейн и ФОК. Проект одобрил архитектурно-градостроительный совет.

На заседании совместно с Вячеславом Гладковым обсудили дизайн-проекты капитального ремонта фасадов зданий социальных объектов, в основном образовательных учреждений. В частности, обсуждались дизайн-проекты средних общеобразовательных школ № 11, № 33, № 31, № 4, № 7 и № 45, а также детского сада № 63.

Помимо этого, обсудили проект ремонта Шеинской СОШ им. Героя РФ Ворновского. Сообщается, что типовые проекты использовать не будут — для каждого учреждения подберут индивидуальное решение с учётом окружающих условий и исторического контекста. Глава региона подчеркнул, что отталкиваться необходимо ещё от мнения родителей и учителей.

Также в ходе заседания одобрили проект по ремонту фасада Нежегольского ДК в Шебекинском горокруге. Ещё одним проектом, получившим одобрение, стал ремонт реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ в Весёлой Лопани Белгородского района.

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#Новости#Архитектурно-градостроительный Совет#Новосадовый#Микрорайон#Строительство жилья#Губернатор#Город
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