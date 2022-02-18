Невывоз мусора и долги за услуги: из-за чего судились белгородский «Экотранс» и ЦЭБ

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В начале текущего года между транспортной компанией и региональным оператором возникли разногласия, в ходе которых был расторгнут контракт на вывоз ТКО в трёх районах области. Также в 2021 году обе компании часто подавали друг на друга в суд. «Бел.Ру» решило выяснить, какие иски от компаний рассматривал суд.

10 судебных исков В начале ноября 2021 года ООО «ЦЭБ» подал десять судебных исков к транспортной компании «Экотранс». В каждом из десяти исков «ЦЭБ» требовал от компании по 100 тыс. рублей. Так, в нескольких исках региональный оператор требовал от «Экотранса» оплаты штрафа по договору за транспортировку ТКО на территории Белгородского района. Ещё один штраф «Экотранс» должен был оплатить за перевозку ТКО в селе Никольское Белгородского района. В начале февраля в «Бел.Ру» обратился житель села Никольское. Он жаловался, что из их населённого пункта в январе 2022 года мусор вывозили от силы три раза. Помимо этого, региональный оператор требовал через суд взыскать с транспортной компании штраф за уборку мусора в Яковлевском горокруге. Также один из исков касался возмещения задолженности в 100 тыс. рублей. 9 декабря ООО «ТК «Экотранс» ходатайствовал в суде о приостановлении производства по этим делам до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда по делу № А08-6001/2020. Ходатайство было удовлетворено — суд приостановил все исковые производства. В деле № А08-6001/2020 ЦЭБ пытался признать недействительными дополнительные соглашения 2018 года с транспортной компанией. Это были допсоглашения к договору на оказание услуг по транспортировке ТКО на территории Белгородского района и Белгорода. Исковые заявления суд удовлетворил. Однако позже «Экотранс» обратился с жалобой в Арбитражный суд центрального округа. Изучив материалы дела и доводы заявителя, судебная коллегия отменила решения суда первой инстанции, посчитав, что суд не исследовал доводы «Экотранса» во время рассмотрения дела. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение. Следующее заседание назначено на 28 февраля 2022 года. Напомним, недавно в «Экотрансе» «Бел.Ру» сообщили, что в Белгородском и Корочанском районе, а также в Яковлевском горокруге объём транспортировки ТКО был значительно увеличен по сравнению с первоначальной редакцией договора с ЦЭБом. Транспортная компания выполняла свои обязанности, но ЦЭБ отказывался платить. По состоянию на 31 декабря 2021 года разница между выставленной ТК «Экотранс» стоимостью оказанных услуг и принятой ЦЭБом составила 228 млн рублей. Помимо этого, в «Экотрансе» сообщили, что Центр экологической безопасности задолжал компании 148 млн рублей. Дело не рассмотрели из-за неявки в суд 1 сентября 2021 года на сайте Арбитражного суда Белгородской области появился иск ООО «ТК «Экотранс» к ООО «ЦЭБ». Транспортная компания пыталась через суд добиться того, чтобы региональный оператор принял и оплатил оказанные услуги с 1 января по 30 июня 2021 года. Из судебных документов следует, что «ЦЭБ» должен был выплатить «Экотрансу» 21 млн рублей. 24 декабря исковое заявление суд оставил без рассмотрения, так как «Экотранс» больше двух раз не явился на судебное заседание. 16 млн долга за оказанные услуги В начале января 2022 года на сайте Арбитражного суда разместили информацию о том, что ООО «Экотранс» требует через суд взыскать долг за оказанные услуги с ООО «ЦЭБ». Региональный оператор задолжал транспортной компании оплату за перевозку ТКО в Старом Осколе летом 2020 года. Изначально «Экотранс» требовал через суд возмещения 29,2 млн рублей. Однако суд удовлетворил иск частично. Центр экологической безопасности выплатит «Экотрансу» 16,3 млн рублей. Перевозка медицинских отходов Летом 2021 года ТК «Экотранс» обратился в суд с иском к «ЦЭБу». Компания требовала признать действия «ЦЭБа», обязывающие «Экотранс» перевозить отходы медицинской или фармацевтической деятельности, противоправными. Транспортная компания также требовала обязать ЦЭБ расторгнуть договоры на перевозку медицинского мусора. Из материалов дела известно, что, несмотря на условия договоров, ЦЭБ обязывал «Экотранс» перевозить медицинские отходы класса «А» под видом ТКО. Транспортная компания считала, что перевозить отходы класса «А» она не может, поэтому неоднократно направляла ЦЭБу письма с претензиями. В договорах между ЦЭБом и «Экотрансом» также отсутствовал пункт, который бы обязывал транспортную компанию перевозить этот вид ТКО. Однако от денег за перевозку медицинских отходов «Экотранс» не отказывался, «возражений относительно приёма денег у ТК „Экотранс“ не было». Кроме того, какие именно права и как их восстановить в случае удовлетворения заявленных требований, транспортная компания не указала. В иске было отказано. «Экотранс» отказался вывозить отходы в трёх районах Белгородской области Узнать подробнее Стоит отметить, что в январе 2022 года в Белгородском и Корочанском районах, а также в Яковлевском горокруге перестали вывозить мусор. Контракт на транспортировку мусора был заключён между ООО «ЦЭБ» и ТК «Экотранс». С 1 февраля договор был расторгнут, вывозить мусор региональный оператор начал своими силами. Причиной расторжения контрактов, по версии «Экотранса», стало желание ЦЭБа вывозить мусор самостоятельно, а также отказы регионального оператора принимать и оплачивать услуги. По мнению ЦЭБа, контракт был расторгнут из-за того, что транспортная компания не справлялась со своими обязанностями.