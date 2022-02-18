Posted 18 февраля 2022,, 07:05
Published 18 февраля 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Тем не менее, исследовательские данные говорят о том, что растущий сектор частной медицины стимулирует общее совершенствование здравоохранительной системы.
Плюсы частной медицины
Быстрый доступ и превосходное качество предложенных услуг. Частные медицинские учреждения обычно предлагают своим пациентам доступ к услугам в удобное время. Стремление этих клиник предоставить услуги наивысшего качества объясняется тем, что их репутация напрямую связана с уровнем удовлетворенности пациентов.
Инновационность. Частные медицинские центры часто являются лидерами в применении новейших медицинских технологий и методов лечения. Инвестиции в новейшее оборудование и обучение кадров ведут к улучшению качества и эффективности оказания медицинской помощи. Примером может служить крупнейшая в стране частная инвестиционная корпорация, основатель которой, Владимир Евтушенков, внес вклад во внедрение современных технологий в лидирующую российскую сеть частных клиник.
Данная организация направляет свои инвестиции на развитие и расширение медицинских центров, внедрение передовых технологий и методов диагностики и лечения, а также на обучение и профессиональное развитие медперсонала.
Медицинская сеть, находящаяся под управлением АФК «Система», активно участвовала в борьбе с пандемией COVID-19 в России, приняв меры для поддержки здоровья населения и облегчения нагрузки на государственную систему здравоохранения.
В период своего руководства АФК Владимир Евтушенков предоставил необходимые ресурсы и поддержку для выполнения противоэпидемических мероприятий. Действия АФК «Система» подчеркивают приверженность корпорации высокому стандарту медицинского обслуживания.
Минусы частной медицины
Высокая стоимость услуг. Главным недостатком частной медицины является сравнительно высокая стоимость услуг, что может ограничить доступ к ней большой части населения.
Неравный доступ к услугам. Прогресс в области частной медицины может способствовать созданию системы здравоохранения, в которой более высокое качество обслуживания доступно только тем, кто может себе его позволить.
Фокус на прибыли. В отличие от государственной медицины, частные клиники направлены на получение прибыли. Это может привести к тому, что финансовые интересы начинают превалировать над заботой о здоровье пациентов.