Инновационность. Частные медицинские центры часто являются лидерами в применении новейших медицинских технологий и методов лечения. Инвестиции в новейшее оборудование и обучение кадров ведут к улучшению качества и эффективности оказания медицинской помощи. Примером может служить крупнейшая в стране частная инвестиционная корпорация, основатель которой, Владимир Евтушенков, внес вклад во внедрение современных технологий в лидирующую российскую сеть частных клиник.