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Выставка артефактов с мест крупных сражений открылась в Белгороде

17 февраля 08:52
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
В экспозиции представлены форма и личные вещи красноармейцев, части вооружения, найденные в Белгородской области.

16 февраля в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Археология войны». Экспонатами стали предметы быта, экипировка, письма, боеприпасы, награды и форма солдат армий. В коллекции есть даже карта со следами крови погибшего красноармейца.

Как отметил старший научный сотрудник музея Александр Кадира, большая часть экспозиции — артефакты, собранные в районе Атаманского леса в Старооскольском горокруге, где шли бои в ходе немецкой наступательной операции «Блау».

Также на выставке представили личные вещи старшего сержанта Бориса Белохвостова. До 2016 года он считался пропавшим без вести. Обломки самолёта и останки пилота нашли белгородские поисковики. В 2019 году родственники Белохвостова передали музею часть артефактов.

Поисковая работа — дело важное и нужное. Кроме того, что поисковики проводят раскопки, они кропотливо работают в архивах с документами. Своим трудом они вносят вклад в сохранение исторической памяти. Всё меньше становится белых пятен в истории Великой Отечественной войны. Сколько в человеке памяти, столько в нём и человека. Александр Кадира, старший научный сотрудник музея-диорамы

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Само поисковое движение в регионе началось в 1968 году силами двух энтузиастов — Э. И. Григорьева и Д. В. Мишустина.

Выставка «Археология войны» — совместный проект музея, поисковых объединений Белгородской области «Поиск» и фонда «Застава святого Ильи Муромца».

Экспозиция будет работать до 20 июня этого года. Посмотреть на артефакты можно в музее-диораме на улице Мичурина, 43 в Белгороде.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

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