Выставка артефактов с мест крупных сражений открылась в Белгороде

Поисковая работа — дело важное и нужное. Кроме того, что поисковики проводят раскопки, они кропотливо работают в архивах с документами. Своим трудом они вносят вклад в сохранение исторической памяти. Всё меньше становится белых пятен в истории Великой Отечественной войны. Сколько в человеке памяти, столько в нём и человека. Александр Кадира, старший научный сотрудник музея-диорамы