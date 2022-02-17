Выставка артефактов с мест крупных сражений открылась в Белгороде

16 февраля в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» открылась выставка «Археология войны». Экспонатами стали предметы быта, экипировка, письма, боеприпасы, награды и форма солдат армий. В коллекции есть даже карта со следами крови погибшего красноармейца.
Как отметил старший научный сотрудник музея Александр Кадира, большая часть экспозиции — артефакты, собранные в районе Атаманского леса в Старооскольском горокруге, где шли бои в ходе немецкой наступательной операции «Блау».
Также на выставке представили личные вещи старшего сержанта Бориса Белохвостова. До 2016 года он считался пропавшим без вести. Обломки самолёта и останки пилота нашли белгородские поисковики. В 2019 году родственники Белохвостова передали музею часть артефактов.
Поисковая работа — дело важное и нужное. Кроме того, что поисковики проводят раскопки, они кропотливо работают в архивах с документами. Своим трудом они вносят вклад в сохранение исторической памяти. Всё меньше становится белых пятен в истории Великой Отечественной войны. Сколько в человеке памяти, столько в нём и человека. Александр Кадира, старший научный сотрудник музея-диорамы
Само поисковое движение в регионе началось в 1968 году силами двух энтузиастов — Э. И. Григорьева и Д. В. Мишустина.
Выставка «Археология войны» — совместный проект музея, поисковых объединений Белгородской области «Поиск» и фонда «Застава святого Ильи Муромца».
Экспозиция будет работать до 20 июня этого года. Посмотреть на артефакты можно в музее-диораме на улице Мичурина, 43 в Белгороде.